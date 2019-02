Parceria ruiu? Marcelo Ramos está frustrado com Wilson Lima no governo

Esse sentimento não é meu, pois não tinha muitas expectativas, mas é o que tenho sentido como voz das ruas –, disse o parlamentar | Foto: Malika

Em mensagem encaminhada à coluna, o deputado federal Marcelo Ramos (PR) disse que o sentimento de frustração com o início do governo Wilson Lima está latente nas ruas de Manaus.

— Esse sentimento não é meu, pois não tinha muitas expectativas, mas é o que tenho sentido como voz das ruas –, disse o parlamentar.

Frustrante

Na segunda-feira, Marcelo postou um vídeo no Instagram resumindo como ‘frustrante’ o início do governo, em resposta à pergunta de um seguidor sobre o que ele estava achando da administração estadual.

Só um sentimento

Marcelo, que chegou a lançar chapa com Wilson em 2016, mas depois acabou tendo Josué como vice, disse que não tem interesse em brigar com o governador.

— É apenas um sentimento –, completou.

Ainda é cedo

Sobre isso, CONTEXTO é de opinião que ainda é muito cedo para julgar o governo de Wilson Lima.

O governador tem pouco mais de um mês no cargo. Só mesmo Merlim conseguiria “arrumar a casa” em um mês. Isso, nem o super-negão conseguiu fazer em dois anos.

Menino veste rosa

Vestido com um blazer cor de rosa, ao estilo velha guarda da Vitória Régia, o vereador Carlos Portta (PSB) foi elogiado por sua “elegância” pelo prefeito Arthur Virgílio (PSB), ontem, na Câmara Municipal de Manaus.

Não se perde

Arthur fez questão de destacar o modelito básico de Portta.

— Até que tem problemas de vista como eu enxerga bem o vereador –, afirmou, arrancando gargalhada dos presentes

Ponto de vista

Na sequência, o prefeito emendou:

— É melhor falhar a vista do que outras coisas –, disse, deixando a primeira dama avermelhada

Magoado, eu?

O vereador Chico Preto (PMN) leu e não gostou da nota “Ele é um pote até aqui de mágoas” , com críticas feita pela coluna de que ele centralizou seus dois mandatos na missão de bater no prefeito Arthur Virgílio.

— Mágoas? Meu espírito não conhece esse sentimento.

“João Teimoso”

Sobre a cobrança do BRT, que foi prometido pelo prefeito e não saiu do papel, Chico disse que, na verdade, fez apenas a exposição da realidade dos fatos.

— O Plano de Mobilidade Urbana é uma lei, e não uma teimosia de minha parte.

Compromisso

Chico também lembrou que o Plano foi aprovado pela Câmara Municipal de Manaus.

— Os vereadores têm compromisso em atuar para que ele saia do papel.

Boca suja...

O deputado da ala independente Augusto Ferraz foi à tribuna da Assembleia questionar o contrato do governo com a Umanizzare, que cuida do sistema prisional no Estado.

— Entra governo e sai governo, e eles continuam ganhando milhões. Isso é uma putaria –, disparou, espantando os deputados.

...se lava com sabão

Belarmino Lins interrompeu e pediu para que o termo fosse excluído o discurso de Ferraz dos anais da Assembleia.

Mas que tá, tá!

Na volta, Ferraz emendou:

— Tudo bem. Vou repetir: isso é uma putaria. E falou a mesma palavra mais cinco vezes em dois minutos.

Algo está errado

A Umanizzare é a empresa que faz gestão de presídios de Manaus, a exemplo do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Segundo Ferraz, se trata de um contrato milionário, que vem se perpetuando há vários governos.

— Nunca ouvi a Umanizzare reclamar por falta de pagamento. Tem alguma coisa errada nesse contrato –, cutucou o deputado.

Só no salgadinho

A deputada Joana D’arc quis fazer um agrado aos assessores da Assembleia.

Chegou de manhã cedo com salgadinhos e suco e pediu para que a ‘broca’ fosse distribuída para todos.

Maldade

Mas, lá pelas tantas, alguém disparou:

— Será que ela comprou os salgadinhos com a ajuda de custo do auxílio-paletó?.

Risos gerais...

