Na Câmara Federal, José Ricardo denuncia falta de médicos no Amazonas

A truculência, a incompetência e as agressões do presidente do país fizeram com que o Brasil perdesse mais de oito mil médicos”, foi o que disse o deputado José Ricardo (PT), na tarde desta quarta-feira (20), durante a Sessão Plenária da Câmara Federal, ao denunciar que no estado do Amazonas 23 municípios estão sem médicos, após saída dos cubanos do Programa Mais Médico, criado durante o governo petista.

De acordo com o parlamentar, 70% das vagas não foram preenchidas por esses profissionais de saúde e 90% dos Distritos Sanitários Indígenas (Dseis) estão sem médicos, porque quase todos os profissionais dos distritos eram estrangeiros cubanos.

“Esses profissionais estão fazendo falta à população mais pobre do País. No Amazonas, quase 40% de todo estado estão sem médicos. Esse é o atual Governo brasileiro, um governo de menos médicos, menos direitos trabalhistas, menos direitos da previdência, menos direitos indígenas”, disparou José Ricardo, que na semana passada cobrou do Governo Federal, por meio do Ministério Saúde, medidas para socorrer financeiramente e com urgência a saúde pública do estado, que se encontra num caos, com atrasos nos salários de servidores, com a falta de materiais básico, com a falta de atendimento básico à população e muito mais.

Ele defende o retorno urgente dos médicos do Programa Mais Médicos, já que no Amazonas e demais estados do Norte a situação é preocupante, porque houve pouca, ou quase nenhuma, adesão de profissionais de saúde ao programa.

