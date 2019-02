Mostra a prova do consumo?

Ele apresentou um projeto de lei que recebeu elogio de todos os colegas, surpreendendo até os mais céticos | Foto: Malika

O vereador Jaildo dos Rodoviários (PCdoB), que geralmente legisla e defende a categoria dos motoristas e cobradores, vive um momento raro na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Ele apresentou um projeto de lei que recebeu elogio de todos os colegas, surpreendendo até os mais céticos. O parlamentar quer obrigar as concessionárias de energia elétrica e água a emitir recibo de comparecimento do técnico que faz a leitura dos contadores nas residências.

Documento é documento

“O técnico deverá entregar ao consumidor um documento contendo a data da leitura, horário, nome do responsável pela medição e a leitura”, explica o parlamentar.

Por telepatia

A vereadora Mirtes Salles disse que isso evitaria a empresa de cobrar a conta pela média, o que acontece muito em Manaus.

— Eles não vão às residências e tiram a média, por isso, mesmo você economizando, às vezes a conta chega cara –, assinalou.

De que adianta

Essa é mais pura verdade.

Um consumidor que mora no conjunto Tiradentes, Aleixo, fez uma viagem de 20 dias e deixou tudo desligado – luzes, aparelhos eletrônicos, até a geladeira. E, quando retornou, o valor da conta de luz foi o mesmo do mês passado.

Mayara ‘matadora’

A deputada Mayara Pinheiro “matou” o deputado federal Sidney Leite.

Ao citar um projeto de lei do colega na Assembleia Legislativa, ela tascou:

— Ele não está mais entre nós –, disse Mayara. Muitos arregalaram os olhos.

Vivinho da silva

Logo na sequência ela percebeu que havia cometido uma gafe e corrigiu.

— Quer dizer, ele não está mais no parlamento estadual.

Os demais deputados riram. Acontece, Mayara...

De volta ao começo

O ex-deputado federal Hissa Abrahão (PDT) voltou a dar aulas depois de ser reprovado nas urnas.

Hissa teve uma carreira meteórica: foi vereador, vice-prefeito, secretário e parlamentar do Congresso.

Não soube esperar

Tinha tudo para crescer, não tivesse rompido com o prefeito Arthur Virgílio (PSDB), de quem era vice no início do primeiro mandato tucano.

Arthur apostou todas as fichas na carreira do rapaz.

Sonho meu

Por conta disso, Hissa alimentou sonhos de governar Manaus, mas não teve paciência para esperar Virgílio levantar da cadeira.

Esqueceu duas virtudes do político estrategista: paciência e lealdade.

Aviso das águas

O vereador William Abreu alertou, na Câmara Municipal de Manaus, a Defesa Civil sobre a preocupação de ribeirinhos da Zona Rural de Manaus.

Pelo conhecimento deles, a cheia dá sinais de que vai alcançar níveis próximos aos de 2009 e 2012, e muita produção deve ir por água a baixo.

Acendeu a luz amarela

O vereador também fez um alerta ao governador Wilson Lima sobre a receita do Estado, que no ano passado já tinha atingido o limite prudencial, e que a folha vem crescendo com o aumento dos salários de secretários, a promoção de policiais militares, aumento de 11% do salário dos investigadores da polícia civil.

Inchando

O parlamentar avaliou que o governador está correto em respeitar as conquistas de servidores públicos.

Mas criticou a criação de um grupo de trabalho remunerado na Susam, segundo publicação no Diário Oficial do Estado e o número crescente de contratações na Casa Civil.

Fogos sem barulho

Começou a tramitar projeto do vereador Marcelo Serafim (PSB) que proíbe o manuseio, utilização, queima de fogos de artifícios de efeito sonoro ruidoso em Manaus.

Proteja os bichos

O objetivo é proteger cães, gatos e aves do barulho produzido pela queima de fogos.

O que é extremamente prejudicial aos animais, que têm a audição mais sensível que a dos seres humanos.

Imagem sem som

Em outros lugares do mundo, já se usam fogos de artifício que não fazem qualquer barulho, mas trazem o mesmo efeito visual no céu.

Arca de Noé

Falando em bicho, a deputada Joana D´arc (PR) – que atende pelo codinome de “protetora dos animais” – viajou a Brasília, ontem, para participar da instalação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Animais, que é formada por cerca de 200 deputados e senadores.

Clínica animal

La Darc acredita que, com a instalação da Frente, vai somar esforços para a criação de políticas públicas, ações para a diminuição do sofrimento dos animais.

— Inclusive o controle populacional e criação de hospital e clinica pública veterinária – detalhou a parlamentar.

