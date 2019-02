Procurador da Maus Caminhos irá compor time da Lava Jato

Manaus - O procurador da República no Amazonas Alexandre Jabur, responsável pela operação “Maus Caminhos” no Estado desde 2016, irá integrar, a partir do dia 13 de março, o núcleo de investigadores da operação Lava Jato no país. Ele, que foi convidado pelo coordenador da Força-Tarefa, não deu detalhes de como será o início da atuação e se as apurações chegarão ao Estado.

A mudança ocorre três dias após a presença da Procuradora Geral da República (PGR) Raquel Dodge na cidade para 1ª Conferência de Promotoras e Procuradoras de Justiça, em que se limitou a falar sobre chegada Lava Jato no Amazonas.

Com a saída de Jabur, os procuradores da República Armando César Marques de Castro e Thiago Pinheiro Cordeiro irão atuar no junto com o titular do 3º Ofício da Procuradoria da República, na Maus Caminhos

As informações foram anunciadas, na segunda (25), na sede do Ministério Público Federal (MPF-AM), durante coletiva de imprensa, que mostrou os argumentos de acusação nas denúncias em que detalham a participação de grupo criminoso, que desviou mais de R$ 300 milhões da saúde pública. No momento, foi citado a composição do núcleo político, empresarial e jurídico do esquema, que dava orientações para ações bem-sucedidas em atos ilícitos. Além disso, o ex-deputado federal, Sabino Castelo Branco (PTB), que se recupera em São Paulo, de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), ocorrido em agosto de 2017, foi apresentado como um dos líderes da quadrilha.

Na ocasião, o procurador da República relatou ter sido descoberto que o ex-parlamentar usava uma ex-assessora da Câmara dos Deputados, Debora Moraes Gomes de Melo e Thyago Vila Maués de Melo, como laranjas na empresa de segurança Confiança Segurança Patrimonial Ltda (CSP), com contratos na rede pública.

Conforme Jabur, na prática, eles prestavam serviços ao instituto “Novos Caminhos”, apontado como intermediário dos esquemas e os valores pagos retornavam de forma integral ou parcial a Sabino.

“O Instituto Novos Caminhos era responsável pela administração de três unidades do Estado e os serviços não eram prestador ou prestadora parcialmente e com preço superfaturados e parte era devolvido a organização criminosa”, explicou Jabur.

A “Cashback”, última fase da Maus Caminhos, ocorreu em 11 de outubro do ano passado, quando a Polícia Federal (PF), o Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal (RF) e teve cumprimento de 16 mandados de prisão temporária e 40 mandados de busca e apreensão em Manaus (AM) e São Paulo (SP).

A penúltima, ocorrida 21 de dezembro de 2017, investigou a atuação do ex-governador, que recebia vantagens indevidas do esquema criminoso, o que gerava acréscimos patrimoniais e movimentações financeiras incompatíveis com a renda.

A segunda fase foi a “Custo Político”, em 13 de dezembro de 2017, detectou envolvimento de ex-secretários do governo do Amazonas, que recebiam propina periodicamente do INC para priorizar e agilizar liberações de contratos e recursos destinados ao Fundo Estadual de Saúde. Já a primeira, aconteceu no dia 21 de setembro de 2016, quando a Controladoria Geral da União (CGU) constatou concentração atípica de repasses do Fundo Estadual de Saúde ao INC.

As investigações demonstraram que os principais fornecedores da organização social, empresas administradas por um mesmo grupo de pessoas e ligadas ao esquema criminoso, receberam pagamentos por serviços médicos e administrativos não prestados, indevidos e superfaturados.

