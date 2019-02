Procon Manaus pede assinatura de deputados para CPI dos Combustíveis

| Foto: Ione Moreno

Manaus - O ouvidor-geral do município e coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, protocolou na manhã desta terça-feira (26), na Assembleia Legislativa do Amazonas, um documento endereçado aos deputados estaduais, pedindo que assinem a proposta da CPI dos Postos de Combustíveis, que já tramita na Casa.

O documento reforça o andamento da CPI, que até o momento conta com 6 assinaturas, restam apenas duas para que a comissão seja instaurada.

A solicitação tem como base as fiscalizações realizadas pelo Procon Manaus nos últimos meses. O órgão aponta indícios de combinação de preços entre os postos de combustíveis de Manaus. Para o Procon Manaus, a CPI é um instrumento hábil de investigação criminal e também cria mecanismos para proteção dos direitos do consumidor e da sociedade na questão dos combustíveis.

A instauração da CPI depende da assinatura de oito deputados; por enquanto, seis assinaram o requerimento: Serafim Corrêa (PSB), Álvaro Campelo (PP), Wilker Barreto (PHS), Roberto Cidade (PV), Joana Darc (PR) e Dermilson Chagas (PP).

A única investigação que confirmou a prática de cartel em Manaus foi feita pela Polícia Federal, em 2011. Na ocasião, 13 empresários do setor foram condenados, entre eles o deputado estadual Abdala Fraxe.

Em entrevista para um site local, na manhã de hoje, o deputado Abdala Fraxe, disse não se opor a CPI e defendeu a criação de uma força tarefa por meio de auditorias em postos durante 90 dias. O intuito desta ação seria verificar a margem abusiva de preços.

Outras ações

O Procon Manaus já realizou um pedido de investigação sobre a situação do combustível ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Polícia Civil (Delegacia do Consumidor).

Edição: Mara Magalhães

Leia mais:

Acabou o bota-fora nos postos de Manaus: gasolina cara novamente

Amazonas é o estado onde o preço do combustível teve maior variação