Com assinaturas exigidas, Aleam decidirá se instala 'CPI dos postos'

Manaus - Uma CPI pode ser aberta para investigar suposta prática de cartel (combinação de preço) entre os postos de combustíveis em Manaus. A diretoria do Procon Manaus, conseguiu reunir as oito assinaturas de parlamentares necessária para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito. O pedido, juntamente com evidências da prática de cartel, foi protocolado na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nesta terça-feira (26).

Já haviam assinado o documento os deputados Serafim Corrêa (PSB), Joana D’arc (PR), Dermilson Chagas (PP), Wilker Barreto (PHS), o autor o inquérito Álvaro Campelo (PP), Roberto Cidade (PV), e Felipe Souza (Patriotras). O último a assinar, para o documento enfim seguir para a mesa diretora foi João Luiz do (PRB).

Segundos o Procon, postos praticam diferenças mínimas de preço | Foto: Divulgação

A solicitação tem como base as fiscalizações realizadas pelo Programa Municipal de Orientação e Proteção do Consumidor (Procon Manaus), nos últimos meses. O órgão aponta indícios de combinação de preços entre os postos de combustíveis de Manaus.

O Procon Manaus, sob o comando do coordenador Rodrigo Guedes, que propôs a abertura da CPI, acredita existir fortes evidências da prática de cartel, quando os empresários combinam de praticar preços parecidos. “Nesses casos, apenas o consumidor sai prejudicado”, salientou Guedes em entrevista à imprensa local.

Após a reunião das assinaturas, a proposta segue para avaliação da mesa diretora da Assembleia, que poderá ou não aprovar a abertura de investigação sobre o caso. Caso seja aprovada, terá 120 dias para realizações dos trabalhos.

A única investigação que confirmou a prática de cartel em Manaus foi feita pela Polícia Federal, em 2011. Na ocasião, 13 empresários do setor foram condenados, entre eles o deputado estadual Abdala Fraxe.

Em entrevista para um site local, Abdala Fraxe disse não se opor à CPI e defendeu a criação de uma força-tarefa, por meio de auditorias em postos, durante 90 dias. O intuito desta ação seria verificar a margem abusiva de preços.

Antes de pedir abertura da CPI, o Procon Manaus já havia entrado com pedido de investigação também no Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Polícia Civil (Delegacia do Consumidor).



