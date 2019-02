Marcelo Ramos pede para Anatel regularizar a internet no AM

Inconformado com a precariedade do serviço de internet oferecido no interior do Amazonas, o deputado federal Marcelo Ramos (PR-AM) apresentou indicação à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a fim de que a agência regularize a oferta dos pacotes nos municípios, que em geral não atendem o que prometem.

“Existe um problema que eu vivo quando vou ao interior e que os moradores vivem no seu dia a dia que é olhar o seu celular, ver no visor o símbolo do 3G ou 4G, mas não ter nada de internet. O que é mais grave é que as operadoras continuam vendendo pacotes ao interior sem a infraestrutura necessária para oferecer o serviço”, justificou Marcelo.

Segundo o parlamentar, no planejamento estratégico do seu mandato de deputado federal, o serviço de internet no interior foi estabelecido como uma das pautas regionais prioritárias. “Já me reuni com a Anatel e técnicos da Câmara para discutir as razões das frequentes reclamações de usuários que recebem serviços aquém de suas expectativas. Em grande medida, porque é gerado no telefone uma informação de que eles estão com redes “3G”, “4G” ou “4G+” em locais onde sequer há conexão de dados”, lamentou.

O deputado federal informou que já solicitou à Anatel os relatórios de qualidade por município para, a partir daí, definir as estratégias para a melhoria da prestação dos serviços das operadoras.

*Com informações da assessoria.

