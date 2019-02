R$ 350 milhões da FTI para socorrer a saúde no Amazonas

A matéria foi aprovada em plenário nesta quarta-feira (27), com maioria de votos | Foto: Malika

O governo do Estado lançou mão do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), de onde foram retirados R$ 350 milhões para socorrer o setor de saúde.

Relator da matéria, o deputado Ricardo Nicolau (PSD) foi uma das vozes que se levantaram contra esse recurso.

— A questão atual (da saúde) é atípica e clamamos que seja a última vez que esses valores sejam redesignados –, advertiu o parlamentar.

A matéria foi aprovada em plenário nesta quarta-feira (27), com maioria de votos.

Diga não

Nicolau defendeu que eventuais novos pedidos de autorização do governo do Estado para recorrer a essa medida passem a ser rejeitados pela Assembleia Legislativa.

Ele criticou o uso indevido do FTI pelo Executivo e disse que, a partir deste momento, o Legislativo tem como dever ‘fazer justiça ao interior’.

Erramos sim

O deputado do PSD admitiu que todos – governo, deputados e prefeitos – erraram por terem permitido os desvios de finalidade do fundo ao longo dos anos.

— Mas, de agora em adiante, podemos reparar isso, devolvendo aos municípios do interior aquilo que lhes é devido –, afirmou.

Do contra

Único voto contrário ao uso do FTI, o deputado estadual Wilker Barreto (PHS) aproveitou a presença do Secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Alex Del Giglio, na Aleam, para cobrar o valor real da dívida do Amazonas.

Pega no cofre

Barreto disse que sua intenção era o governo usar os R$ 417 milhões presentes na reserva de contingência.

Somente assim não sacrificaria a verba usada para aplicação no desenvolvimento das cidades do interior.

— É um fundo exclusivamente para o interior. Seriam recursos para aumentar a geração de emprego e renda, assim como potencializar a vida da população ribeirinha –, alfinetou.

Bateu o pé

O vice-líder do PR, deputado Marcelo Ramos, garantiu que o partido vai bater o pé e não votar a reforma da Previdência, se houver corte de direitos dos professores.

Com a quarta maior bancada da Câmara, composta por 38 deputados, o Partido da República (PR) fechou questão hoje em relação à reforma.

— O PR só aceita discutir as propostas preparadas pela equipe econômica de Jair Bolsonaro, se houver recuo em relação aos professores –, advertiu o parlamentar do Amazonas.

Respeito ao mestre

Para Ramos, é importante que se mantenham as regras atuais para a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a aposentadoria de professores.

— Não vamos aceitar nem o aumento do prazo de contribuição, nem idade maior para a aposentadoria –, avisou.

Faz um selfie aí!

O deputado federal Delegado Pablo (PSL-AM) tietou a primeira-dama Michele Bolsonaro, ontem (27), na Câmara dos Deputados.

Michele participou da sessão em homenagem ao Dia Mundial das Doenças Raras. O parlamentar aproveitou a oportunidade para tirar uma foto e postar no Facebook

Contas reprovadas

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) reprovou as contas do município de Amaturá, de responsabilidade do ex-prefeito João Braga Dias.

O relatório do conselheiro Érico Desterro, cujo voto foi seguido pelos demais membros do colegiado, considerou as contas irregularidades.

Calote

O prefeito de Amaturá é acusado de uma série de impropriedades, entre elas atraso no envio de balancetes mensais ao TCE, falta de transparências, problemas em licitações e pagamento de obras não realizadas.

Devolve a babita!

O gestor foi condenado a devolver aos cofres públicos R$ 472 mil.

Parte desse valor — R$ 419,9 mil — será devolvido, em solidariedade, com as empresas que amargaram o calote.

Detentos na folia

Em 2017, o então deputado federal Jair Bolsonaro gravou a saída de detentos do presídio da Papuda em Brasília e ironizou o chamado “saidão de Carnaval”.

Quanto custa

No vídeo, que voltou a circular nas redes sociais, Bolsonaro aparece contando os detentos, todos de uniforme branco, e ainda faz conta de quanto custa cada um deles para o Estado.

Bolsonaro chega a somar quanto isso custaria ao Estado.

— Mais sete aqui, sete vezes dois, R$ 14 mil.

Mamata vai acabar

Ao final da gravação, ele afirma que isso vai acabar.

— Saidão de Carnaval. É isso aí, vamos sambar. Dinheirinho no bolso, auxílio-reclusão, alguns tem até Bolsa Família. Estão com a família em casa, numa boa, isso é Brasil.

E depois arremata:

— Essa mamata vai acabar, hein galera! pode esperar aí! –, finaliza.

