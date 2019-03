A aprovação do projeto foi rápida, 19 votos a favor e apenas um voto contra, quatro deputados estavam ausentes | Foto: Divulgação

Manaus - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou nesta quarta-feira (27) a transferência de R$ 350 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento do Turismo e Interiorização (FTI) para serem usados no enfrentamento da crise da saúde.

A aprovação do projeto foi rápida, 19 votos a favor e apenas um voto contra, quatro deputados estavam ausentes. Após a sessão, deputados marcaram posição sobre esse mecanismo considerado ruim para a solução dos problemas da saúde.

O valor retirado do FTI será de trezentos e cinquenta milhões de reais, que serão usados nos próximos doze meses. O governador Wilson Lima explicou que o interior não ficará sem recursos. 20% do valor transferido do fundo, aproximadamente 70 milhões, serão obrigatoriamente aplicados na saúde do interior.

A aprovação do projeto teve o apoio da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), segundo o presidente, os prefeitos nunca receberam apoio do governo.

Diante da crise esse recurso do FTI serve para espantar os problemas urgentes.

