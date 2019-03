Ricardo Nicolau diz que quer fazer o último e melhor mandato

Deputado estadual reeleito para o quinto mandato, Ricardo Nicolau (PSD) anunciou, no início da semana, que vai se aposentar da carreira política | Foto: Thiago Botelho

Manaus -Deputado estadual reeleito para o quinto mandato, Ricardo Nicolau (PSD) anunciou, no início da semana, que vai se aposentar da carreira política ao final do atual mandato, em 2023. Veterano na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), ele ocupou, ao longo dos anos, cargos como presidente e vice-presidente da casa, ouvidor, corregedor, subsecretário, além de ter presidido comissões como a da Saúde e de Obras.



Ao EM TEMPO, o parlamentar fala sobre o futuro profissional, o legado na política e as metas para o seu último mandato no Legislativo.

EM TEMPO – A partir de qual situação, o senhor se motivou a tomar esta decisão?

Ricardo Nicolau – Vou cumprir o quinto mandato. Acho que já dei minha parcela de contribuição para a assembleia, do ponto de vista administrativo, durante esses cinco mandatos. Quero exercer esse último como o melhor mandato que já tenha exercido. Acumulei experiência e o sentimento hoje é o mesmo de quando entrei, que é o de mudança, de ver meu estado melhor. Ao longo dos anos, não perdi a sensibilidade e o desejo de que nosso estado seja um estado mais fortalecido. Mesmo sem mandato, quero contribuir para o meu estado e acredito que a cidadania vai muito além do voto. Não preciso estar num cargo político. Minha vontade sempre foi contribuir efetivamente e alcançar resultados. Entendo que fiz 100% do que tive oportunidade, mas ainda não fiz 1% do que tive vontade e do que são as necessidades do nosso estado, e isso nos deixa frustrados e impotentes no ponto de vista de ver mudanças efetivas no estado.

EM TEMPO – Existe a possibilidade de voltar atrás?



Ricardo Nicolau – Eu já vinha amadurecendo essa decisão há muito tempo. É uma coisa que decidi com a minha família. Temos quatro anos pela frente, e é tempo suficiente para termos a oportunidade de trabalhar e fazer desse mandato, como disse antes, o melhor da minha vida. Quero deixar a política com a sensação de dever cumprido. Espero que os temas e propostas que serão deixados aqui sejam bem aproveitados.

EM TEMPO – Profissionalmente, o que vai fazer quando encerrar o mandato?

Ricardo Nicolau – Temos quatro anos pela frente. Depois disso, vamos seguir o ramo empresarial. Com as empresas, vamos continuar nossa vida.

EM TEMPO – O senhor acredita que seu irmão, o vereador Hiram Nicolau, é seu sucessor natural na Aleam?

Ricardo Nicolau – O Hiram gosta de política, exerce a função pelo segundo mandato como vereador, é jovem e acredito que tem todo um futuro pela frente. Não sei precisar qual cargo ele haveria de ocupar, mas acredito que ele tem todo um futuro a trilhar. Sempre espero, e não digo isso apenas do meu irmão, que a política seja renovada e oxigenada, mas que seja feita com pessoas de bem. A política está no meio de todas as nossas ações, então não tem como você se desassociar dela.

EM TEMPO – O senhor acha que poderia ter ido mais longe na política? Talvez ter exercido cargos no Executivo, por exemplo?

Ricardo Nicolau – É difícil mensurar, até porque nunca fui candidato. Só se tem a oportunidade de vencer uma eleição quem é candidato. Sempre tive um desejo muito grande, e não perdi isso ao longo do tempo, em contribuir de forma efetiva. Às vezes me sinto engessado e impotente quando vejo um problema e não tenho instrumentos para resolver. No parlamento, dependemos de outros para executar certas ações; nossa atuação acaba ficando restrita.

EM TEMPO – Como você avalia o cenário político que o Brasil vivencia, onde a sociedade civil também quer participar da política e pede mais transparência?

Ricardo Nicolau – Acho ótimo. O exercício da cidadania não basta você votar. O país passa por um grande momento de renovação. Além da renovação de pessoas, precisamos que esse seja um momento de renovação de métodos e projetos. O Estado não pode ser considerado ineficiente sempre. O Estado tem condições, recursos e exclusividades em vários setores; deve ser até mais eficiente que a iniciativa privada. Ele deve executar o papel de investir no futuro, senão estaremos apagando incêndios todos os dias, agindo da mesma forma. Tenho esperança de que o Brasil se torne um país diferente. Se o Brasil estiver mais forte, o Amazonas fica mais forte.

