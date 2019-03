Lula chega a São Paulo para velório do neto Arthur, de 7 anos

Lula chega a São Paulo para velório do Neto | Foto: Estadão Conteúdo

São Paulo - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a São Paulo na manhã deste sábado (2), após deixar a sede da Polícia Federal (PF) em Curitiba, para participar do velório do neto, Arthur Lula da Silva, de 7 anos, que morreu vítima de meningite meningocócica.

Preso por duas condenações na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente recebeu autorização da Justiça Federal para ir à despedida do neto.

Neste sábado (2), o avião levando Lula decolou de Curitiba às 7h19 e pousou às 8h31 em Congonhas. Por volta das 10h25, o ex-presidente embarcou em um helicóptero para ir ao cemitério.

O velório reúne petistas e amigos de Lula, como a ex-presidente Dilma Rousseff, Fernando Haddad (PT) e Guilherme Boulos (PSOL), candidatos derrotados nas eleições presidenciais de 2018, e os ex-ministros Benedita da Silva, Aloizio Mercadante e Alexandre Padilha.



Morte do neto de Lula

Arthur, neto de Lula, morreu por volta do meio-dia de sexta-feira. No mesmo dia, o ex-presidente pediu e obteve autorização para sair da prisão, em Curitiba, e ir ao velório em São Bernardo do Campo (SP).

