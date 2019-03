Ainda sobre a morte do neto de Lula

Arthur Araújo era o quinto dos seis netos do ex-presidente | Foto: Malika

Dando provas de seu caráter e de sua grandeza de espírito, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), lamentou a morte de Arthur Araújo Lula da Silva, neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, com apenas 7 anos, foi vítima de uma meningite meningocócica. Em sua conta no Twitter, o prefeito disse que a notícia consternou sua família e que o sentimento está acima de quaisquer divergências políticas e ideológicas.

— Neste momento de imensa dor para Lula, seu filho e sua nora, que perderam de maneira trágica, injusta e dolorosa o pequeno Arthur, minha família e eu desejamos ao ex-presidente e a todos os seus familiares conformação, resignação e resistência –, escreveu.

Dor que não passa

Arthur Araújo era o quinto dos seis netos do ex-presidente.

Era filho de Sandro Luís Lula da Silva e Marlene Araújo. Virgílio disse que a dor de uma família pela perda de uma criança, que deveria ter todo direito de uma vida longa e feliz, consterna muito.

— Sobretudo, porque inverte a ordem natural das coisas e nos pega despreparados para enfrentar tamanho golpe.

Respeito e solidariedade

Virgílio finalizou desejando a toda família Lula “o respeito e a solidariedade de minha família”.

Sangue nos olhos

Os eleitores de Bolsonaro – que ainda não desceram do palanque – odeiam tanto, que estão perdendo a noção do que significa humanismo.

Desprezível

Alessandra Strutzel, que se diz blogueira e youtuber, classificou a morte do neto de Lula, de apenas 7 anos, como uma “boa notícia”.

Dezenas de bolsonaristas têm feito o mesmo.

Malévola

Ao saber da morte da criança, Strutzel escreveu:

“Pelo menos uma notícia boa”, postou em seu Facebook com um emoji de coração e um rosto feliz.

Nem Malévola, a bruxa do clássico da literatura infantil conseguiria ser tão cruel.

Rede do ódio

O ódio contra Lula e o PT de tempos e tempos se manifesta nas redes sociais.

Foi assim foi com a morte da ex-primeira dama Dona Marisa Letícia.

Mucha plata!

O PIB do Amazonas fechou com R$ 98,754 bilhões em 2018, segundo divulgou o governo do Estado.

O setor de serviços foi o que registrou o melhor desempenho – uma participação de R$ 48,441 bilhões. Já a indústria respondeu por R$ 29,222 bilhões, e o setor agropecuário contribuiu com R$ 6,523 bilhões.

Aliado

Na guerra contra os motoristas de aplicativos, os taxistas e mototaxistas ganharam um aliado.

O vereador Elissandro Bessa (SDD) articula a limitação da quantidade de motoristas de Uber e 99 em Manaus.

A movimentação vem sendo feita em jantares com colegas parlamentares.

Depois do carnaval

Para depois do Carnaval, taxistas e mototaxistas prometem paralisar novamente a cidade.

E dessa forma pressionar a prefeitura a entregar à Câmara Municipal um texto que limite em apenas 4 mil o número de motoristas de aplicativo.

Quantos são

Hoje, se fala em mais de 40 mil atuando em Manaus, mas 17 mil usando a atividade como única renda.

Aplicativo free

Se de um lado Bessa articula o voto favorável aos taxistas e mototaxistas; de outro, os vereadores Chico Preto e Professor François têm defendido a livre concorrência de mercado.

Axé, Amazônia!

Claudia Leitte está dando um toque ecológico ao seu Trio Elétrico.

O tema é “Coração da Amazônia”.

Te quero verde

Ela revelou que queria levar um pouco mais da cultura do Norte pro Carnaval de Salvador.

— Porque é muito rica, muito bonita e tem um significado maior a cada dia –, disse a cantora.

Insight no trio

Ela disse que a ideia de levar a Amazônia para a folia baiana aconteceu no meio do outro carnaval.

— Tive um insight no trio, alguém lá embaixo que estava fantasiado me remeteu a um enredo que o Salgueiro fez falando da Amazônia.

