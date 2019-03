Projeto prevê ressarcimento de custos com condenados do regime fechado

Manaus - Com a intenção de diminuição de custos com condenados que cumprem regime semiaberto ou fechado, o deputado estadual Roberto Cidade (PV) apresentou ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o Projeto de Lei (PL) 58/2019. O texto da propositura, apresentado no dia 21 de fevereiro deste ano, determina que os presos ressarçam o Estado do Amazonas por todos os custos arcados durante o período em que forem mantidos sob a tutela do Estado.

O conteúdo prevê que os valores correspondentes à indenização sejam destinados ao Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas. Na prática, o ressarcimento seria feito a partir de descontos na remuneração recebida pelo detento durante o cumprimento da pena. Além disso, o projeto sugere que, caso o sentenciado se recuse a restituir o valor, terá seu nome inscrito na dívida ativa da Secretaria de Estado da Fazenda.

Para o parlamentar, os custos da manutenção de uma prisão trazem prejuízos àqueles que cumprem suas obrigações sociais e não cometem delitos.

“Os bons contribuintes não podem ser responsabilizados pelos custos de um encarceramento, uma vez que não utilizam este serviço por respeitarem e cumprirem a lei. A medida não é somente moral, como necessária, tendo em vista a crise que assola os setores públicos do país, em particular no estado do Amazonas. Enquanto boa parte do orçamento público é destinado para gastos com pessoas presas, tais recursos poderiam ser utilizados para suprir direitos básicos da população”, argumenta.

Na justificativa do projeto, o parlamentar cita que o pagamento como resultado da prisão é um instrumento utilizado em vários países, como por exemplo, os Estados Unidos (EUA), onde estados como o Kentucky e Nova York chegam a cobrar U$90 (cerca de R$340) por dia de encarceramento.

No entanto, de acordo com parecer técnico feito pelo presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas Seccional Amzonas (Abracrim - AM), Cândido Honório, o texto não encontra fundamento constitucional e os argumentos citados no documento de justificativa apresentam contradições.

Honório explica que, com o projeto, a Aleam tenta criar uma nova fonte de receita ao Amazonas por meio do pagamento dos ressarcimentos e criticou a citação dos EUA como modelo da iniciativa.

“O projeto de lei em debate representa, nada menos, do que uma tentativa do Estado de se esquivar de sua responsabilidade. Não se pode simplesmente tentar reproduzir no Brasil uma prática que teve sucesso em outro país, cujo ordenamento jurídico, aplicabilidade e eficácia de leis, bem como o cenário econômico e de mercado é, em quase sua totalidade, diverso”, analisou.

Ele ressalta, ainda, que é dever do Estado promover ações que garantam a manutenção da estabilidade e pacificação social. Honorário pontuou também que o projeto viola o artigo 5º da Constituição Federal, que declara que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que tornaria ilógico obrigar um detento a arcar com qualquer ressarcimento ao Estado devido aos custos do cumprimento de seu regime depois de obter a gratuidade da justiça durante a persecução penal.

Não é a primeira vez que um projeto dessa natureza é apresentado no país. Em 2015, o então deputado federal Nelson Marchezan Júnior (PSDB – RS) encaminhou ao Congresso Nacional um PL que constituía como dever do condenado pagar uma indenização ao Estado, referente às despesas relacionadas ao período em que estava preso. Ele também citou os EUA na justificativa do projeto.

Em 2018, o deputado federal Fábio Trad (PSD – MS) protocolou o PL 11.135, que alterava o Código Penal (Lei 2.848/1940) e obrigava aquele que foi condenado por crime de homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal dolosa ou culposa, a custear integralmente as despesas do SUS relacionadas à vítima. Na época, o parlamentar argumentou que a iniciativa traria melhoras para o setor da saúde

