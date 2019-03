Guaidó e Maduro convocam manifestações para sábado (9) na Venezuela

Ao retornar ao país há três dias, Guaidó liderou um protesto | Foto: Manaure Quintero/Reuters/Direitos reservados

O próximo sábado (9) será marcado por protestos na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro e o autodeclarado presidente interino, Juan Guaidó, convocaram mobilizações para essa data. São manifestações com objetivos opostos: Maduro defende sua manutenção no poder, enquanto Guaidó quer assumir o governo.

Maduro informou que prepara para sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, “importantes anúncios” para as venezuelanas. Não adiantou quais são. Ele aproveitou para convidar seus apoiadores para o protesto de sábado.

Nessa terça-feira (5), Guaidó se reuniu com líderes sindicalistas e reiterou que no dia 9 haverá manifestações em favor da restauração da democracia e da liberdade na Venezuela. Ao retornar ao país há três dias, ele liderou um protesto. Na ocasião, seus apoiadores saíram às ruas em Caracas e várias cidades do país.

*Com informações da AVN, agência pública de notícias da Venezuela.

