Bolsonaro oferece base de Alcântara para EUA

O uso da base de lançamentos de Alcântara (Maranhão) será um dos pontos principais da visita do presidente Jair Bolsonaro ao colega americano Donald Trump, no próximo dia 19.

Os dois devem divulgar uma declaração conjunta sobre a “consagração dos valores comuns” e a “indicação de um caminho na relação bilateral, especialmente nas áreas econômica e comercial”.

As equipes do Brasil e dos EUA consideram que o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que permite a estrangeiros usar a base de lançamentos de foguetes de Alcântara, no Maranhão, está praticamente fechado.



A benção Trump

O encontro com Trump na Casa Branca será a primeira visita bilateral do presidente brasileiro desde a posse.

A escolha dos EUA como primeiro destino é significativa.

Meu xodó

O governo Bolsonaro tem deixado claro que há uma reorientação da política externa vigente no país e busca uma aproximação maior com os americanos.

Macaco Simão

Sobre o fascínio que o presidente americano exerce sobre o brasileiro, Jair Bolsonaro já rendeu piada de José Simão, que esta semana disparou pela Band News.

— Bolsonaro vai desfilar no carnaval com uma gargantilha onde se lê “TRUMP”.

Coisa da Luma

A piada é uma referência a uma antiga moda lançada pela esfuziante (à época) Luma de Oliveira, que desfilava com uma coleira no pescoço com o nome do maridão: EIKE.

Vendendo o peixe

A cantora Cláudia Leite surpreendeu com mais um look carnavalesco.

Dessa vez, a cantora, que está grávida de quatro meses de Bela, usou uma fantasia de um peixe da Amazônia para encarar o Circuito Osmar, em Campo Grande, Salvador, nessa segunda-feira (4).

Jaraqui ou tucunaré?

Só não dá para saber se o peixe na estampa é um jaraqui, um tucunaré ou uma cará O desenho tem um traço de cada.

Floresta

Com o tema “Coração da Amazônia”, as roupas e o trio elétrico de Claudinha também têm referências da floresta.

Carnaval da Resistência

O Partido dos Trabalhadores (PT) está fazendo uma campanha de mobilização a favor do ex-presidente Lula no chamado ‘Carnaval da Resistência’, com a Hashtag #Lulalivre.

Lula lá

E os foliões foram às ruas, com gritos de ordem, pedindo a soltura de Lula.

O refrão é um velho conhecido: “Olê, olê olê olá, Lula, Lula!”

Todos contra H1N1

O Governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus estão fazendo uma campanha pesada contra o vírus H1N1, que já matou 12 pessoas no Estado.

O que é o vírus?

O Influenza A é considerado uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, caracterizada por febre alta de início súbito, acompanhado por intensas dores musculares e articulares, dor de cabeça, dor de garganta e coriza.

Água e sabão

O problema é que as vacinas ainda não chegaram.

E, enquanto as vacinas não chegam, o melhor caminho é a prevenção, como água e sabão e o velho álcool gel.

Tamiflu

O prefeito Arthur Virgílio reforçou que que há disponível na rede de saúde o medicamento Tamiflu, mas administrado apenas por recomendação médica.

— O momento é de cautela, mas juntos venceremos mais esta batalha –, disse o prefeito em suas redes sociais.

Não vacile!

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PSD), mandou um recado em suas redes sociais para os foliões que não levam a sério o uso do preservativo na folia.

Pode tudo!

— Na empolgação do Carnaval, pode rolar tudo. Mas sempre com proteção –, alertou o deputado.

Bloco do Gigante!

E quem abalou as estruturas nessa segunda-feira de Carnaval foi o petista Sinésio Campos, com o tradicional Bloco do Gigante, que reuniu a comunidade do São José na 19ª edição do Bloco.

Em defesa da cria

O presidente Jair Bolsono (PSL) fez uma crítica em suas redes sociais às pessoas que querem “afastá-lo” do filho Carlos Bolsonaro.

— Algumas pessoas foram muito importantes em minha campanha. Porém, uma se destacou à frente das mídias sociais, com sugestões e conteúdo: Carlos Bolsonaro, meu filho.

Meu garoto

O presidente contra-atacou dizendo que, “não por acaso, muitos que nada ou nunca fizeram pelo o Brasil querem afastá-lo de mim”.

