Diretor da Força Nacional de Segurança Pública faz inspeção em Manaus

Manaus - O diretor da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, esteve na manhã deste sábado (9) em Manaus, onde realizou uma visita de inspeção ao contingente que atua na região. Ele foi recebido pelo secretário-executivo adjunto da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), tenente-coronel André Luiz Barros Gióia, no Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM II), localizado no km 8 da BR-174.

Oliveira é policial militar do Estado do Ceará e assumiu a direção da Força Nacional no dia 2 de janeiro deste ano a convite do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e do secretário Nacional de Segurança Pública, general de Exército Guilherme Theófilo.

No encontro deste sábado, Oliveira apresentou-se ao efetivo de 35 homens da Força Nacional que atua em Manaus. O grupo de militares está na capital do Amazonas desde 2017 e é responsável pelo patrulhamento no perímetro externo dos presídios e ações de policiamento ostensivo no sistema penitenciário do Estado.

Segundo o diretor da Força Nacional, a reunião com os militares visa sentir o dia a dia da tropa junto com os agentes de socialização das empresas cogestoras e da Seap.

"O efetivo está dando o suporte ao sistema penitenciário do Amazonas há dois anos e precisamos nos interar, conhecer os locais de atuação e nos atualizar sobre os procedimentos. Estamos adquirindo uma grande experiência na questão do auxílio, cooperação e ajuda do sistema penitenciário nos âmbitos federal e estadual", explicou Oliveira.

Atualmente, os militares da Força Nacional estão espalhados em todo o Brasil. Desde que assumiu o cargo de direção, Oliveira tem se dedicado a visitar pessoalmente as tropas que estão em operações, inclusive as situadas em áreas de fronteira. "As viagens são importantes para transmitirmos aos policiais que estão longe de Brasília, o processo, a dinâmica e os objetivos do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da própria Força Nacional", explicou.

De Manaus, o coronel Antônio Aginaldo seguiu para o município de Tabatinga (a 1.106 quilômetros de Manaus), onde a Força Nacional realiza o trabalho de cooperação com a Polícia Federal. "Um dos objetivos do novo governo é fortalecer a fiscalização, o policiamento e a segurança das fronteiras do Brasil", afirmou.

O secretário-executivo adjunto da Seap destacou a visita do diretor em Manaus, bem como o trabalho realizado pela tropa. "A presença da Força Nacional fortalece a nossa determinação de resolver os problemas do sistema prisional do Amazonas", disse.

Leia Mais



Bolsonaro visitará Manaus no dia 9 de abril, confirma coronel Menezes

Polícia Federal apreende mais de 80 quilos de cocaína em barco