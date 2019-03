Servidores recebem salários acima do teto de R$ 35 mil no Amazonas

Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas | Foto: TV EM TEMPO

Manaus - Um levantamento realizado pelo EM TEMPO, no Portal da Transparência do Governo do Amazonas detectou a existência servidores no Estado, que recebem acima do teto salarial permitido Constituição Federal (CF) e Constituição do Estado, que é aproximadamente R$ 35 mil, salário de um desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), que corresponde a 90,25% do atual salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), no valor de R$ 39 mil.



Embora os salários brutos encontrados apresentem maiores valores, a pesquisa por supersalários focou nos salários líquidos, que, mesmo com todos os abatimentos previdenciários e os descontos legais de teto, ainda ultrapassam o teto constitucional estadual.

Sefaz

E, com base nesse filtro, é possível observar que a maior recorrência é na folha de pagamento da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), onde foram encontrados salários brutos de até R$ 80 mil, mas com rendimentos líquidos de R$ 37 mil. Nesta secretaria, o maior salário encontrado é de um auditor fiscal, que chega a R$ 38 mil O soldo é maior até que o do titular da Sefaz, Alex Del Giglio, cujos rendimentos líquidos chegam a R$ 24mil.

Aliás, é na própria Secretaria de Fazenda que estão os maiores salários, brutos e líquidos, da administração estadual, que sempre pertencem aos auditores fiscais. Não é raro encontrar na lista de remunerações salários brutos que ultrapassam R$ 50 mil reais. O salário bruto de um auditor fiscal, por exemplo, chega a R$ 98 mil.

Aposentados

Entre os aposentados inscritos no Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (Amazonprev), uma ex-conselheira do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Amazonas (TCM) figura com salário de R$ 38 mil. O rendimento líquido é de Betty Suely Lopes, que também foi deputada estadual e secretária de Estado do Trabalho e Bem-Estar no governo Gilberto Mestrinho. Outro servidor aposentado que figura na lista dos salários que ultrapassam o teto é o procurador aposentado José Sodré dos Santos. Sodré entra na lista ganhando um salário de R$ 39 mil, ganhando de Betty Suely Lopes.

UEA

Universidade do Estado do Amazonas | Foto: Alexandre Fonseca

Na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), os maiores salários ficam por conta dos servidores estatutários lotados na Procuradoria Jurídica da instituição. O procurador jurídico Eriverton Resende Monte integra a lista ganhando, até agora, o maior salário da Universidade: R$ 39mil. O soldo do procurador jurídico, até o momento, é o maior detectado pela equipe de reportagem. Monte chega a receber um salário maior que o reitor da UEA, Cleinaldo Costa,que é de R$ 34 mil e do governador Wilson Lima (PSC), contabilizado em R$ 25 mil.

Robério Braga



Mesmo não excedendo o teto constitucional, o professor Robério Braga, ex-secretário de Estado de Cultura, merece um destaque especial. Lotado na Procuradoria Jurídica da Universidade, Braga tem um salário bruto de R$ 54 mil mas recebe salário líquido de R$ 35 mil pouco abaixo do teto constitucional estadual.

Legalidade

Em novembro de 2018, o Senado Federal aprovou o reajuste do salário dos ministros do STF de R$ 33,7 mil para R$ 39,3 mil. Pelo artigo 37 da CF e pelo artigo 109 da Constituição do Amazonas, nas esferas estaduais e municipais, o teto salarial dos servidores públicos deve chegar a R$ 35mil.

O professor Marcos Xavier, especialista em gastos públicos, afirma que os altos salários têm impacto direto nos cofres estaduais, uma vez que grande parte das despesas de custeio do Estado é com pagamento de pessoal. " Se isso é o que mais pesa e tem mais cargos recebendo acima do teto salarial, esse tipo de coisa colabora imensamente para que haja um desequilíbrio fiscal nas contas públicas", explica o professor.

Xavier explica que existe uma lei estadual que dá direito aos auditores fiscais de receberem um salário extrateto, acima até do governados e dos desembargadores. No entanto, ele aponta que isso continua a desequilibrar as contas públicas. "Se se paga um salário acima do teto e existe despesa absurda de pessoal, o Estado é obrigado a pagar essa despesa. Isso implica em não haver investimentos, e em não havendo investimentos, o Estado entra em crise e não consegue gerar recursos para a economia, ou seja, isso gera uma cadeia absurda de problemas", salienta.

Secom explica: dívida herdada

Semcom pontuou que o governador Wilson Lima (foto à direita) herdou os gastos públicos acima do limite prudencial, do governo anterior | Foto: Divulgação

Em nota, a Secretaria do Estado de Comunicação Social (Secom) informou que o cenário das finanças publicadas foi herdado com um déficit orçamentário, dívidas sem receita prevista e com gastos com pessoal acima do limite prudencial pela Lei de Responsabilidade Fiscal. "Á época, o percentual apurado pela equipe de transisão foi de 48,5% da receita corrente líquida, gastos com pessoal, limite que não ultrapassou o teto máximo porque o governo anterior não pagou três meses de contrato com as cooperativas médicas, que também é contabilizado como gastos com pessoal", diz a nota.



A Semcom informou ainda que o Governo do Amazonas tem adotado medidas para implantar ações de austeridade em relação a gastos com pessoal. "Entre as medidas adotadas pelo novo Governo para buscar implantar ações de austeridade em relação aos gastos com pessoal está a auditoria da folha de pagamentos do governo, para identificar e corrigir eventuais distorções. Somente após esse trabalho será possível identificar o impacto de salários de alto valor nas despesas com pessoal da administração estadual.

De acordo com a Semcom, o comprometimento da receita com despesa de pessoal é um problema histórico. De 2010 a 2017, os custos com pessoal aumentaram 91% e a receita, 61%, no período.

Concursos Públicos

Em relação aos altos salários na Secretaria da Fazenda e a realização de concursos públicos, a Semcom informou que existe a intenção de realizar concursos para todas as carreiras do fisco estadual, nas áreas da receita e do tesouro. "O quadro de pessoal da Sefaz já está muito defasado, pois o último concurso ocorreu em 2005 e, somado a isso,existe a expectativa de aposentadoria de um terço dos servidores ativos

Ainda segundo a Secretaria, existe a intenção de realização de concurso para todas as carreiras do fisco estadual, nas áreas de receita e do tesouro. O quadro de pessoal da Sefaz já está muito defasado, pois o último concurso ocorreu em 2005 e, somado a isso, tem-se a expectativa de aposentadoria de um terço dos servidores ativos nos transcorrer dos próximos 2 anos. Cabe observar que a intenção da nova administração é a realização de concursos com poucas vagas, mas com uma maior periodicidade. Assim, haverá uma recomposição paulatina do quadro com impacto orçamentário planejado.

Leia mais:

Novo governador do Amazonas herda economia desequilibrada

Wilson Lima defende corte de gastos para manter estabilidade no Amazonas

Bancada do Amazonas diverge sobre aposentadoria de políticos