Bolsonaro escala militar para coordenar redes sociais

O governo do presidente Jair Bolsonaro escalou um militar para coordenar a estrutura de mídias digitais e reforçar a comunicação oficial do Palácio do Planalto. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a nova estrutura, chamada Comunicação Global, será comandada pelo ex-chefe da assessoria de imprensa do Exército, o coronel Didio Pereira de Campos.



A Comunicação Global ficará responsável pelo monitoramento das redes sociais, publicidade oficial e criação de conteúdo. A indicação de Campos foi feita pela equipe do ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Santos Cruz e, segundo o jornal, ocorreu após um diagnóstico da equipe do presidente, sobretudo do núcleo militar, de que a comunicação oficial precisava ser melhorada diante das últimas polêmicas. Jair Bolsonaro, no entanto, nega as informações.

O coronel é descrito como um militar de perfil moderado e técnico. Apesar de sua suposta entrada na equipe de comunicação, a estrutura geral continuará a ser chefiada por Floriano Amorim, indicado para o posto por Carlos Bolsonaro, que blindou as contas oficiais do pai.

Após a polêmica com vídeo do carnaval, no domingo (10), o presidente divulgou relato deturpado contra uma repórter. Bolsonaro publicou uma mensagem sobre uma repórter do jornal O Estado de S. Paulo, acompanhada por um vídeo, em que acusa a jornalista de ter falado que possui a "intenção de arruinar Flávio Bolsonaro e o governo". As aspas seriam em relação à cobertura jornalística a respeito das movimentações suspeitas da Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador e filho do presidente.



O vídeo, no entanto, é uma edição e contém fake news, ou seja, conteúdo falso. A suposta declaração da repórter, que aparece entre aspas no título do vídeo, teria sido dada, segundo “denúncia” de um jornalista francês, em uma conversa gravada. Na gravação do diálogo, porém, a jornalista não fala em momento algum sobre tal “intenção”.