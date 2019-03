Bosco Saraiva indicado para presidência de Comissão da Câmara Federal

A definição do colegiado que ficaria com o partido foi feita durante a reunião de líderes desta terça-feira (12), quando as comissões foram distribuídas de acordo com a proporcionalidade das bancadas | Foto: Divulgação

Manaus - O Solidariedade indicou o deputado federal Bosco Saraiva (AM) para a presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Cdeics) da Câmara.

O deputado Otaci Nascimento (RR) foi indicado para a primeira vice-presidência. A definição do colegiado que ficaria com o partido foi feita durante a reunião de líderes desta terça-feira (12), quando as comissões foram distribuídas de acordo com a proporcionalidade das bancadas.

Apesar da indicação, Bosco e Otaci ainda precisam ser eleitos pelos membros do grupo na reunião de instalação, marcada para esta quarta-feira (13), às 19h (de Brasília).

Biografia

Natural de Manaus (AM), Bosco Saraiva está em seu primeiro mandato como deputado federal. Antes de entrar na vida pública, atuou na militância estudantil e foi sindicalista. Depois, foi vereador da capital amazonense por quatro mandatos, chegando a presidir a Câmara de Vereadores duas vezes.Bosco foi também deputado estadual, vice-prefeito de Manaus, presidente da Empresa Municipal de Urbanização, secretário de Estado de Infraestrutura, secretário de Estado de Segurança Pública, diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano e vice-governador do Amazonas (2017/2018).

Otaci Nascimento é servidor público municipal nasceu em Eirunepé (AM), mas representa Roraima na Câmara dos Deputados, em seu primeiro mandato.

