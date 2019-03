Omar Aziz provoca bate-boca no senado ao falar sobre o caso Marielle

A discussão foi por causa das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco | Foto: Malika

Os senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Eliziane Gama (PPS-MA) bateram boca, nesta terça-feira (12), durante audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), por causa das investigações do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (Psol) e de seu motorista, Anderson Gomes.

Eliziane interrompeu as discussões sobre um projeto de política fiscal para cobrar a apuração dos mandantes do crime, após a prisão, na última madrugada, de dois suspeitos de serem os executores do duplo homicídio.

“Só a Marielle, e as outras?”

Aziz contestou a senadora.

— É, mas não só com a Marielle. Nós deveríamos ter força-tarefa para todas as mulheres que são assassinadas no Brasil, independentemente do nome, porque há muitas mulheres incógnitas no Brasil que são assassinadas também.

Frase mal colocada

Mas, no calor do debate, Omar foi traído pela frase;

—Elas (as mulheres mortas) só não têm a felicidade de serem um nome nacional, como é a Marielle.

Palpite infeliz

Eliziane disse, então, que Aziz havia sido infeliz ao falar sobre a vereadora assassinada.

— O senhor falou da felicidade que a Marielle teve em morrer....

Omar saltou nas tamancas:

—Não, não, não! Não faça isso não.

Desculpas? Não peço!

Omar se recusou a pedir desculpas pelas palavras que colocou.

E advertiu que reafirmava todas elas.

— Quando eu falo em felicidade, é porque o crime dela está sendo investigado pelo que se tem de melhor no Brasil.

Tadros se defende

Depois de ser denunciado pelo jornal o globo na coluna de Lauro Jardim por ter comprado um apartamento de R$ 14 milhões em Ipanema, no Rio de Janeiro, a CNC (Confederação Nacional do Comércio) acusa, em direito de resposta, os jornais O Globo e o EM TEMPO de publicar “inverdades”.

Tá no S, mas não obedece

E se defende dizendo que a CNC é uma instituição privada e, ao contrário do que dá a entender na nota do jornalista Lauro Jardim, ela administra o Sistema S, mas não está sujeita às normas desse”

Um a mais, um a menos...

— A Confederação atua há 74 anos na representação de, aproximadamente, 5 milhões de empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Hoje, a instituição possui edifícios, centros comerciais, lojas, salas, terrenos e apartamentos no Rio de Janeiro e em Brasília.

Um apê é ótimo!

A nota diz, ainda, que o atual presidente da CNC, José Roberto Tadros, possui apartamento na cidade do rio de janeiro há mais de 40 anos.

— Imóvel maior e tão bem localizado quanto os recém-adquiridos pela confederação do comércio e motivadores de conclusões enganosas.

Que inverdades?

Bom, se a CNC e o próprio Tadros confirmam a compra do apartamento de R$ 14 milhões, então não se sabe onde estão as “inverdades” dos dois jornais.

Perguntar não ofende?

E mais, se o presidente da CNC tem um Imóvel maior e tão bem localizado quanto os recém-adquiridos pela entidade, para que outro apartamento para o hospedar quando ele estiver de passagem pelo Rio?

Passa o “pente fino”

O deputado Serafim Corrêa (PSB) sugeriu aos órgãos de controle que façam uma auditoria para examinar todas as folhas de pagamento do Estado.

Motivo: o gasto de pessoal atingiu o limite máximo e custam aos cofres públicos mais de R$ 6,6 bi por ano.

Isso representa a maior despesa do orçamento do Governo do Amazonas, estimado em R$ 17,3 bilhão.

Eu fiz!

Sarafa lembrou que, à época em que foi prefeito de Manaus, disponibilizou os pagamentos na internet.

— Isso foi feito na prefeitura de Manaus de 2005 a 2008, quando fui prefeito, e pode evitar algumas ações judiciais, porque as pessoas, sabendo das informações, não têm mais motivos para recorrer à Justiça -, explicou o deputado.

Melhor da história

O vice-líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Coronel Gilvandro Mota (PTC), afirmou, em seu discurso na tribuna do Parlamento municipal, ontem (12), que Arthur Neto (PSDB) foi o melhor senador que o Brasil já teve.

Papai de resguardo

O vereador Dr. Ewerton Wanderley (PHS) apresentou um projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal (Loman) para aumentar de cinco para 30 dias a duração da licença-paternidade.

Se aprovada, a proposta irá alterar o artigo 119 da Loman.

Quem vai ficar...

Em uma nova rodada de discussões, a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (Icann, na sigla em inglês) deu até 7 de abril para que os países da região amazônica e a gigante do varejo online Amazon cheguem a um acordo sobre o registro do domínio .amazon, requisitado pela empresa sete anos atrás.

...com a Amazon

A disputa entre Amazon e os oito países da região amazônica, o Brasil entre eles, vem desde 2012, quando a Icann abriu a possibilidade de registro de domínios não tradicionais.

À época, a Amazon entrou com o pedido de registro do .amazon, assim como a empresa de roupas de esportes de inverno Patagônia o fez com o patagônia.

