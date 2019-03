Governador Wilson Lima anuncia investimento de quase R$ 800 mi no AM

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (13/03), investimento de R$ 796.231.251,7 em infraestrutura | Foto: DIEGO PERES

Manaus - O governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (13/03), investimento de R$ 796.231.251,7 em infraestrutura com a manutenção, retomada ou início de obras na capital e interior. São 117 obras em Manaus e 55 municípios, incluindo intervenções para melhoria de sistemas viários, urbanização e saneamento básico. O anúncio foi feito durante visita ao canteiro de obras do Parque Castelhana, no Centro, zona sul de Manaus.



“Nos últimos dois meses, analisamos e fizemos um levantamento daquelas obras iniciadas nos governos anteriores e que ficaram pelo caminho. Agora, a gente começa a retomar aquelas que temos condições de concluir. Outras a gente começa a repactuar os contratos, renegociar”, afirmou o governador. Ele informou, ainda, que algumas das obras serão retomadas assim que as chuvas diminuírem, entre maio e agosto.

Dos quase R$ 800 milhões de investimentos em infraestrutura, mais de R$ 450 milhões são para 105 obras em 55 municípios do interior do estado, contemplando melhorias no sistema viário urbano, estradas, vicinais e estruturas de praças e quadras poliesportivas.

Em Manaus, o investimento é da ordem de R$ 282 milhões, correspondente a 12 obras. Desse total, 10 são referentes às obras do Programa de Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), que somam aportes de R$ 215,7 milhões.

Durante visita a obras do Parque Castelhana, que estão 93% concluídas, Wilson Lima destacou a importância do parque para melhoria da qualidade de vida naquela região da cidade. A obra integra o Prosamim III. No local, o governador também conversou com moradores do entorno, que esperam há anos pela conclusão do serviço.

“Essa obra aqui custa algo entorno de 48 milhões de reais. A gente veio fazer essa vistoria e estamos dependendo apenas de uma de desapropriação, que já está negociada, e assim que isso for totalmente resolvido a gente conclui essa obra, o que deve acontecer até o mês de agosto. Nós vamos continuar tocando as obras também na capital e no interior", frisou o governador.

Também na capital, o Governo do Amazonas vai iniciar as obras do Anel Viário Sul, que não avançou nem 1% desde que foi licitada, há mais de quatro anos.

O Anel Viário Sul, que vai interligar a avenida Santos Dumont, na zona sul da capital, ao complexo José Henriques, no entroncamento com a avenida Torquato Tapajós, facilitará o transporte de insumos do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes até as fábricas do Distrito Industrial e de produtos acabados do Distrito Industrial em direção ao aeroporto.

Outra obra que será retomada, após mais de quatro anos sem evolução, é a de urbanização e revitalização do Igarapé da Cachoeira Grande, localizado no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus.

Recursos –

Wilson Lima explicou que os recursos utilizados para realização das obras não comprometem a situação financeira do estado, pois estão sendo aplicados conforme a destinação para a qual foram adquiridos. Eles são provenientes de operações financeiras com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Tesouro Nacional, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

As obras são executadas por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM) e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). O secretário estadual de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, informou que todas foram detalhadamente analisadas no aspecto financeiro e também quanto à engenharia.

Prioridades

O governador do Amazonas ressaltou que, assim como a saúde é prioridade, outras áreas têm exigido atenção especial e o Governo tem buscado avançar, a exemplo da retomada de obras em sistemas viários e de urbanização, necessidades comuns da capital e municípios do interior.

"Desde quando assumimos na nova gestão, estamos fazendo levantamentos financeiros e orçamentários de cada obra do interior e de Manaus, bem como conhecendo a realidade de cada município, a partir de reuniões com os prefeitos e representantes das cidades. Com essas análises foi possível fazer um planejamento para retomar obras e dar início em outras para trazer melhorias na qualidade de vida da população”, disse o secretário de Infraestrutura.

Os municípios de Apuí, Carauari, Jutaí, Nhamundá, Japurá e Novo Aripuanã estão em fase de avaliação de contratos para recebimento de investimentos. Wilson Lima destacou o compromisso com o interior do estado. Ele já reuniu com 23 prefeitos para discutir as demandas dos municípios.

"Eu tenho recebido todos os prefeitos do interior para que a gente possa abrir esse canal de diálogo, mostrando que esse governo é um governo diferenciado, que tem um olhar diferente para o interior do estado que, por muito tempo, esteve abandonado. E nós vamos começar a corrigir algumas distorções. Por muito tempo a riqueza foi concentrada na capital e os municípios do interior ficaram abandonados e nós estamos trabalhando para mudar isso”, afirmou.

Wilson Lima, que esteve ontem em Maués, reafirmou o compromisso de visitar todos os municípios do interior do estado e ampliar o acesso e a relação entre prefeituras e o Governo do Estado. Em Maués, nesta terça-feira, ele visitou uma das obras em fase final, o ProsaiMaués.

ProsaiMaués

Com o Programa de Saneamento Integral de Maués (ProsaiMaués), o Governo do Amazonas vai concluir este ano as obras de urbanização e de abastecimento de água e rede de esgoto previstas. Serão implantados 30 quilômetros de rede de água e 50 quilômetros de rede de esgoto. O programa engloba a urbanização das lagoas do Maresia e Prata, obras de construção e recuperação para captação, armazenamento e distribuição de água, bem como obras direcionadas para a recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e da rede de esgoto do município. Aproximadamente 32,6 mil pessoas serão beneficiadas na área urbana da cidade de Maués.

Obras em andamento do Prosamim - A nova gestão do Governo do Estado, por meio da SRMM e UGPE, deu continuidade às obras que fazem parte do Programa de Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim III). Entre as obras está a nova avenida chamada Ligação Viária Luiz Antony (LLA), que já está com 70% de execução. A via tem 1,1km de extensão e vai ligar a zona oeste ao centro.

O projeto da LLA inclui a revitalização de um trecho de 465 metros que vai receber o fluxo da nova avenida na Luiz Antony, bairro de Aparecida, e ligar até a avenida Leonardo Malcher, centro. Essa obra inclui a recuperação total do viário, drenagem (superficial e profunda) e calçada.

A Nova Avenida de Manaus terá ciclovia, calçamento, orla, parques, academia ao ar livre e iluminação à LED. Mais de 300 famílias que viviam em palafitas na comunidade do Bariri foram beneficiadas. O novo Governo do Amazonas deu andamento às negociações para as desapropriações das cabeceiras que não haviam sido solucionadas anteriormente.

O Parque da Castelhana será mais uma opção de lazer para os moradores da zona oeste, com mais de 3 mil metros quadrados de área construída e espaço para práticas esportivas, área de convivência e ciclovia. As obras do parque estão com 93% executadas.

Esgotamento sanitário

A rede de esgotamento sanitário do Igarapé do São Raimundo conta com mais de 24 km de extensão e é dividida em nove sub-bacias, sendo três na margem direita e seis na margem esquerda. Bairros como Centro, Presidente Vargas, Aparecida, Glória, Santo Antônio, Parque Castelhana, Parque Belchior e São Raimundo estão sendo beneficiados com essa obra.

Estações Elevatórias de Esgoto - Além das redes de coleta nas sub-bacias há também seis Estações Elevatórias de Esgoto, responsáveis pelo bombeamento destes efluentes, através de linhas de recalque, cujo destino final é a Estação de Tratamento de Educandos (ETE). São elas: a Estação Elevatória 04, no bairro da Glória; Estação Elevatória 05, no São Raimundo; Estação Elevatória 06, na Aparecida; Estação Elevatória 07, no Presidente Vargas; Estação Elevatória 08, no Parque Castelhana e Estação Elevatória 09, no Parque Belchior.

A Elevatória 06, localizada no bairro da Aparecida, no final da rua Ramos Ferreira, é a maior delas, contando com mais de 40 toneladas de aço e quase 400 metros cúbicos de concreto estrutural. Ao todo, são mais de 4 mil ligações domiciliares de esgoto, ou seja, mais de 4 mil residências beneficiadas com redes de coletas de efluentes a serem tratados. Ao todo estão em construção 4 elevatórias de esgoto, que são a do bairro de Aparecida; Estação Elevatória 07, no Presidente Vargas; Estação Elevatória 08, no Parque Castelhana; e Estação Elevatória 04, no bairro da Glória.

ETE Educandos

A Estação de Tratamento de Educandos (ETE) de Educandos irá beneficiar, com tratamento de esgoto, o bairro de Educandos e os bairros do Centro, Presidente Vargas, Aparecida, Glória, Santo Antônio, São Raimundo, Colônia Oliveira Machado, Bethânia, Cachoeirinha e Praça 14. A ETE terá nível de tratamento secundário, em substituição à antiga Estação de Pré-condicionamento (EPC), garantindo o adequado tratamento e emissão no rio Negro do esgoto coletado ao longo da envoltória das obras. Será a primeira ETE construída pelo Prosamim nesses 12 anos de programa.