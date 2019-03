Deputado Bosco Saraiva assume presidência da Cdeics

Manaus - O deputado federal Bosco Saraiva (Solidariedade/AM) assumiu nesta quarta-feira (13), em Brasília, a presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (Cdeics) da Câmara Federal. Saraiva é o segundo amazonense a presidir essa comissão.

Importante e estratégica função, o deputado federal avalia que uma das principais ações da pasta para o Amazonas, será a blindagem às ameaças que a Zona Franca de Manaus vem sofrendo.

“Blindagem que iniciou com a assunção dos senadores Omar Aziz e Plínio Valério, respectivamente na presidência e vice-presidência de assuntos econômicos do Senado. Neste sentido, a Comissão está para a Câmara, assim como a Comissão de Assuntos Econômicos está para o Senado, em função da Zona Franca de Manaus. Isso significa dizer que teremos o controle de qualquer ameaça à ZFM que chegue ao Congresso Nacional”, avalia o deputado.

Em reunião nesta quarta-feira com o presidente da Suframa, Alfredo Menezes, toda a bancada do Amazonas, por unanimidade, decidiu elaborar uma pauta embasada em três pilares para ser discutida com o governo federal: a volta do PPB (Processo Produtivo Básico) para o Conselho de Administração da Suframa; o descontingenciamento dos recursos que são arrecadados a partir das taxas que a Suframa cobra, uma vez que essa arrecadação vai para Brasília e não retorna para o Amazonas, tampouco aos outros estados alcançados pela Suframa (Acre, Rondônia, Roraima e Amapá); e a Segurança Jurídica para o Modelo Zona Franca de Manaus.

A eleição ocorreu às 19h desta quarta-feira (13), durante a instalação e inícios dos trabalhas da comissão, que é composta por dezoito deputados federais titulares, com o mesmo número de suplentes.

“Uma comissão extremamente importante para quem luta para empreender e quer empregar nesse país. Que a gente possa entregar muitos projetos e ajudar o país em sua recuperação econômica”, disse o deputado Joaquim Passarinho (PSD/PA), membro da Cdeics.

“Nossa comissão deverá ser protagonista de debates sobre os temas que mais interessam o país, sobre as tendências da política econômica, da industria e comércio, para combater a crise e ampliar a nossa oferta de emprego e renda aos brasileiros”, disse o presidente eleito.

A Comissão e os amazonenses

A Cdeics é uma das mais antigas da Câmara Federal, iniciada em 1823, como Comissão de Comércio, Agricultura, Indústria e Artes. Em 1995, o ex-deputado Pauderney Avelino foi o primeiro amazonense a presidi-la. Vale lembrar que, apesar de representar Roraima na Câmara Federal, o deputado do Solidariedade, Otaci Nascimento (eleito primeiro vice-presidente), também é amazonense, nascido em Eirunepé.

Experiência

Natural de Manaus (AM), Bosco Saraiva está em seu primeiro mandato como deputado federal. Antes de entrar na vida pública, atuou na militância estudantil e foi sindicalista. Depois, foi vereador da capital amazonense por quatro mandatos, chegando a presidir a Câmara de Vereadores três vezes.

Bosco foi também deputado estadual, presidente da Empresa Municipal de Urbanização, secretário de Estado de Infraestrutura, secretário de Estado de Segurança Pública, diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano e vice-governador do Amazonas (2017/2018).

*Com informações da assessoria.

