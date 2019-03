Dermilson Chagas e o seu telhado de vidro

Dermilson ainda se queixa de que o presidente da Sefaz não soube responder a questionamentos feitos de forma verbal, durante audiência na Aleam | Foto: Divulgação

O deputado Dermilson Chagas (PP) decidiu remeter ao Ministério Público do Estado (MPE) um requerimento pedindo informações oficiais do Secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Alex Del Giglio, desde que este se recusou a receber o documento das mãos do parlamentar.

Dermilson se queixa que Del Gligio não soube responder os questionamentos feitos de forma verbal, durante audiência na Aleam, sobre a relação dos credores do governo e o déficit orçamentário real de R$ 1,75 bilhão.

Dermilson – que já foi líder de governo e agora é oposição – disse que perguntou também sobre a nomeação de 28 novos Secretários Executivos Adjuntos e a suposta contratação de uma Organização Não Governamental de Brasília (DF).

— Que benefício para o Amazonas essa ONG irá trazer? –, cutucou o parlamentar, mas não obteve resposta.

O deputado Serafim Corrêa (PSB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nessa quarta-feira (13), para advertir que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) estourou o limite de alerta.

Serafim disse que achou correto o TCE advertir o governo do Estado por ter estourado o limite prudencial.

— Agora, está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que o Legislativo deve advertir o TCE, em caso de o tribunal estourar os limites.

Filho da Conselheira-Presidente do TCE-AM, o deputado Fausto Júnior (PV) não gostou muito do que ouviu.

Ele esperou o final da sessão, quando Sarafa se ausentou, para dar um recado.

— Quero dizer ao deputado Serafim que o TCE não estourou o limite prudencial. Que ele consulte o Portal da Transparecia –, retrucou o deputado.

Talvez Júnior não tenha entendido direito.

Na verdade, Sarafa disse, sim, que o TCE estourou o “limite de alerta”, não o “limite prudencial”.

Segurança no Mindu

Paraíso ecológico em pleno centro urbano, o Parque Municipal do Mindu é um dos lugares mais aprazíveis de Manaus.

O espaço possui portaria e ronda da Guarda Municipal.

No entanto, a segurança precisa ser reforçada pelo igarapé, porta de entrada para os marginais.

Ataque no parque

Na manhã dessa quarta-feira (13), a violência chegou até ao gestor do parque, José Feitoza, 53, que sofreu ferimento de arma branca.

O incidente aconteceu durante abordagem feita a dois homens que invadiram a área para roubar açaí no interior da unidade de conservação.

Por conta disso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) achou por bem manter o parque fechado ontem.

Detenta transexual

A decisão é inédita no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O ministro Rogério Schietti determinou, ontem (13), a transferência de uma detenta transexual para a ala feminina de um presídio no Rio Grande do Sul, condizente com sua identidade de gênero.

Vulnerabilidade

O pedido havia sido negado duas vezes pela justiça gaúcha, mas a decisão foi revertida pelo ministro do STJ.

Isso após a defesa alegar tratar-se de “indivíduo extremamente vulnerável, o qual está sendo submetido, ao ser mantido junto ao alojamento masculino, a evidente violência psíquica, moral, física e, quiçá, sexual”.

Em busca de apoio

O secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, fez uma peregrinação por Brasília em busca de recursos para projetos artísticos e culturais do Estado.

Ontem, ele se reuniu com representantes da bancada do Amazonas, entre eles os deputados federais Bosco Saraiva e José Ricardo, além do senador Plínio Valério.

Parceria criativa

Antes de Brasília, Apollo passou por São Paulo, onde visitou a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, para a realização de intercâmbios e ações em conjunto, visando à potencialização da economia criativa no Amazonas.

Confirmando a Ópera

A reunião foi com a secretária executiva Cláudia Pedrozo.

Ela confirmou a participação do secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, no XXII Festival Amazonas de Ópera, que começará no próximo mês.

