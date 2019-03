Deputado José Ricardo pede verba para rodoviária de Manaus

Dados da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas (Arsam) apontam que o terminal rodoviário já existe desde 1980 e atende todos os anos cerca de 34 mil pessoas com destino a 15 municípios | Foto: Divulgação

Manaus - Com o objetivo de proporcionar melhorias e modernização no Terminal Rodoviário Internacional de Manaus, o deputado federal José Ricardo (PT) enviou indicação ao Ministério de Infraestrutura solicitando aporte orçamentário destinado à reforma da única rodoviária da capital.



A iniciativa atende ao Requerimento N. 243/19, de autoria do deputado estadual Sinésio Campos, também do PT, que há anos vem lutando pela melhoria da infraestrutura desse terminal, devido sua grande relevância para o estado do Amazonas.

“Esses investimentos representam a superação de um grande desafio logístico e uma prioridade estratégica para o Amazonas, como também a para Região Amazônica”, frisou José Ricardo.

Terminal atende 34 mil pessoas

Dados da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas (Arsam) apontam que o terminal rodoviário já existe desde 1980 e atende todos os anos cerca de 34 mil pessoas com destino a 15 municípios.

Porém, a infraestrutura do local está precária. José Ricardo destaca que as reclamações dos usuários sobre a falta de condições mínimas desse terminal são frequentes e recorrentes. Portanto, só com um investimento por parte do Governo Federal será possível a rodoviária de Manaus exercer seu pleno funcionamento, com atendimento adequado aos passageiros.

Ele lembra ainda que o Terminal Rodoviário liga Manaus a Boa Vista, em Roraima, que não são contabilizados tanto para receber passageiros quanto para as condições de trabalho dos funcionários.

“Vou cobrar do Governo Federal a realização desses investimentos. Isso vai beneficiar a população amazonense e contribuir para o desenvolvimento do estado. Além de melhorar o transporte municipal, interestadual e internacional, a partir de Manaus”, destacou José Ricardo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Brasília, Prefeito cobra atenção à Zona Franca de Manaus

José Ricardo abre mão de aposentadoria especial para parlamentares