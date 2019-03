Prefeitos do Amazonas discutem Pacto Federativo com parlamentares

Anderson Cavalcante e Omar Aziz | Foto: Divulgação

Manaus -A bancada de oito deputados federais e três senadores esteve reunida com 28 prefeitos integrantes da Associação Amazonense de Municípios (AAM) ontem (18), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O Pacto Federativo foi um dos principais temas discutidos no encontro.



O presidente da AAM, Andreson Cavalcante, que mobilizou a reunião, explicou a necessidade de promover o encontro, visando a aproximação dos prefeitos junto à bancada federal, como forma de reforçar os pleitos municipais e obter maior êxito.

"Mais de 80% da bancada esteve aqui conosco. Foi uma reunião proveitosa, em que tivemos a oportunidade de apresentar as pautas municipalistas que envolvem tanto o Senado quanto a Câmara Federal. Nossa bancada assumiu o compromisso com essas pautas. Foi satisfatório essa discussão e interação, inclusive, asseguramos a oportunidade da Associação se fazer representar nas reuniões de bancada, em Brasília, que tem como coordenador o senador Omar Aziz", destacou o presidente.

O senador Omar Aziz (PSD), líder da bancada do Amazonas, avaliou de forma positiva a iniciativa da AAM em reunir prefeitos e parlamentares para discutir os pleitos municipais, tendo em vista que os gestores conhecem de forma mais detalhada a realidade do interior. O senador defende um aumento no repasse de recursos para os municípios.

"É muito positivo se fazer essa interlocução. O governo federal é mero repassador, não tem uma obra no interior, não tem política pública na área social, nem na saúde, nem na segurança pública. Quem tem que fazer esse trabalho é o Estado e os municípios, e é essa a dificuldade que os prefeitos têm nessa divisão dos recursos. Por isso que a proposta que hoje se apresenta é que na seção onerosa da exploração de petróleo, 70% desse recurso passe para os Estados e municípios, e 30% fique com o governo federal", ressaltou o senador.

O Pacto Federativo foi o assunto mais discutido na reunião, que se constitui em um conjunto de regras sobre quem faz o quê e qual a fonte de arrecadação. A proposta está em discussão no Congresso Nacional.

“Encontro é providencial, pois estamos no início de uma legislatura que se anuncia com modificações importantes, uma delas é sair para o liberalismo, que requer a participação de todos, além do novo Pacto Federativo que deverá fortalecer muito mais os municípios e os Estados", destacou Bosco Saraiva (Solidariedade).

Contrário

Na avaliação do deputado Marcelo Ramos (PR), é preciso repudiar a proposta alternativa, defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a um novo Pacto Federativo, que prevê nova redistribuição dos recursos da União aos municípios e estados.

“O que o governo propõe é uma desvinculação dos recursos do Orçamento da União, o que não reequilibra a situação dos mais de 5 mil municípios que vivem à mingua. O que pode devolver poder de investimentos aos municípios é uma Reforma Tributária que distribua melhor a receita do país, hoje absurdamente concentrada na União”, disse.