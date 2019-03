Bancada do AM questiona reforma da Previdência

| Foto: Márcio Melo

Manaus - A um dia da chegada do texto da reforma da Previdência no Congresso Nacional, metade da bancada amazonense questiona a matéria ou pontos delas, o que indica que sua aprovação não deve ser tão simples. Totalmente contrário ao conteúdo é o deputado José Ricardo (PT).



Os deputados federais Marcelo Ramos (PR) e Sidney Leite (PSD), questionam pontos que merecem uma maior atenção. Já Bosco Saraiva (Solidariedae), aguarda a chega da proposta, para poder avaliar. A reportagem entrou em contato com os deputados federais Alberto Neto (PRB), Atila Lins (PP), Silas Câmara (PRB) e Delegado Pablo (PSL), mas até o fechamento desta edição não obteve sucesso.

Para ser aprovada, a reforma vai passará por duas votações, uma Câmara e outra no Senado. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) precisa conquistar, ao menos, 308 votos dos 513 parlamentares da Câmara dos Deputados; já com os senadores será necessário 49 dos 81 votantes.

O petista José Ricardo se posiciona totalmente contra o conteúdo, que segundo ele retira direitos da população mais pobre e de idosos. “No texto da reforma da Previdência, os trabalhadores que não puderem contribuir por 40 anos terão acesso a menos de um salário mínimo. Quem terá acesso ao valor integral será somente aquele que contribuiu 40 anos”, disse.

Para ele, a medida obriga todos a trabalhar por mais tempo, inclusive professores e trabalhadores rurais. Ele explica que este mecanismo usado pelo Governo Federal é sistema de capitalização, em que o trabalhador faz depósito, a empresa não recolhe e o governo não faz mais nada para que no futuro ele recebe mais. “De jeito nenhum dá para aprovar um projeto desse. É um governo da morte. É um governo que não tem sensibilidade, sem amor ao povo”, concluiu.

No entendimento do deputado federal Marcelo Ramos, a reforma é necessária, mas se posiciona contra o modelo que chegará à Câmara, que em sua avaliação é duro com os mais pobres. “Meu partido já fechou questão e não vota nas mudanças das regras para professores, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e trabalhadores rurais”, disse. Ele também reforçou ser contrário na redução da idade da aposentadoria compulsória dos ministros do Suprema Tribunal Federal (STF), que ele acredita não ter necessidade de ser incluída na reforma.

Já o deputado federal, Sidney Leite (PSD) questiona dois pontos principais da matéria, o primeiro é a medida em que dificulta o acesso dos trabalhadores rurais aos benefícios de previdenciários e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que garante um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de dois anos), que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

O deputado Bosco Saraiva (Solidariedade) informou que vai avaliar somente quando o texto chegar à Casa. "Tenho pontos a questionar e a parte que já está na Câmara não terá meu apoio no formato que chegou", ressaltou.

Maia confiante

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse, ontem, que é viável aprovar a reforma da Previdência na Casa ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo ele, os defensores da reforma precisam convencer os 320 deputados sobre a importância das mudanças nas regras previdenciárias.

“Não temos 320 deputados que foram eleitos com a agenda da reforma da Previdência. Temos que mostrar aos 320 a importância da reforma. Nós, que defendemos a urgência e a decisiva reforma da Previdência, precisamos mostrar a 250, 280 deputados que não foram eleitos com essa agenda, que, para que o Brasil volte a investir, a gente precisa da reforma da Previdência”, disse Maia.

Maia nega que tenha havido perda de apoio da reforma na Câmara, mas não quis revelar com quantos votos favoráveis a medida pode contar. “Eu não gosto de falar de números. O que eu acho é que com uma boa articulação política, um bom diálogo do Poder Executivo com o Legislativo, e isso o ministro [da Economia] Paulo Guedes tem feito muito bem, a gente tem hoje um ambiente muito melhor do que a gente teve no passado, para aprovar uma reforma da Previdência”, disse aos jornalistas após evento na Fundação Getulio Vargas (FGV).

