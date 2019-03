Marcelo Ramos vai a Brasília exigir preservação de empregos na ZFM

São pelo menos 1 mil empregos diretos na cidade de Manaus sob risco com essa medida, disse Marcelo Ramos | Foto: Márcio Melo

Manaus - Após a condenação, pela Organização Mundial do Comércio (OMC) da Lei de Informática brasileira que, somada a medidas do Ministério da Economia, podem tirar cerca de 1 mil empregos do Polo Industrial de Manaus, o deputado federal agendou para esta terça-feira (19), às 18h, horário de Brasília, reunião com o Secretário Adjunto de Produtividade, Emprego e Competitividade, Igor Calvet.

“Ao mesmo tempo em que a OMC reconheceu os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, o Ministério da Economia, em conluio com a Associação Brasileira da Indústria de Eletroeletrônicos – Abine, estão aproveitando essa condenação para ferir de morte nosso modelo ZFM, em especial, o polo e componentes, que produz carregadores e baterias de aparelhos de telefone celular no país”, disse o parlamentar.

Marcelo Ramos se referia ao sistema de pontos, instituído pelo Ministério, nova metodologia nos Processos Produtivos Básicos (PPBs) que atingirão itens da pauta do polo de componentes.

“São pelo menos 1 mil empregos diretos na cidade de Manaus sob risco com essa medida, que trará, como consequência, em grave problema social em nossa capital. Estarei, hoje, no Ministério da Economia, em audiência, para exigir providências urgentes do governo federal a fim de preservar os empregos amazonenses”, disse.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Bancada do AM questiona reforma da Previdência

Marcelo Ramos fala sobre sua atuação na defesa da ZFM