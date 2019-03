Vereadores divergem sobre registro da OAB a agressores no AM

A vereadora Mirtes Sales (PR) indica que a justiça é falha e pode funcionar somente quando fere os direitos dos homens | Foto: AGUILAR ABECASSIS

Manaus - Um dia após o plenário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aprovar súmula tornando, que impede que acesso a carteira da OAB, em casos de agressão contra mulher, vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) repercutiram contra e a favor da medida.

O parlamentar Gilvandro Mota (PSC), advogado, disse que se “isso virar moda” vai ter que se estender a outras profissões. Já a vereadora Mirtes Sales (PR) indica que a justiça é falha e pode funcionar somente quando fere os direitos dos homens.



No entendimento de Gilvandro a medida da OAB nada mais é do que uma “política barata” para dar uma resposta rápida a sociedade, sobre o caso em que um estudante de Direito, dias após ser aprovado no exame da ordem espancou uma mulher de 55 anos, depois de um encontro amoroso.

Para ele, é imprescindível que seja apresentado um estudo sobre a eficácia dessa medida.

“Não há lógica nessa decisão. O que temos de fazer, é colocar as universidades para investigar estes casos de agressão e averiguar a motivação deles. Se há a proibição para os advogados, simultaneamente deve alcançar médicos, motoristas e cobradores de ônibus, com base no princípio da igualdade”, adiantou. Com base nesse mesma situação, Gilvandro questiona se os advogados que já se envolveram em violência doméstica, vão perder seus registros? "Nessa lógica, deveria ser dessa maneira, assim como todos os outros profissionais", disse. profissionais.

Questionado se a decisão não surge como uma forma de conter a violência, tendo como o exemplo os operadores de direito, o parlamentar discorda e afirma que todos os cidadãos têm o dever de cumprir com o que diz a constituição, não apenas o advogado.

Ele reforça que a carteira da OAB é que credencia a atuação na profissional, e “deslizes’ e confusões na família, que se caracterizem agressões, será um impedimento para que o advogado siga nos estudos, para que se torne, por exemplo, um procurador, um promotor.

Para ele, este é um bom momento discutir se não é hora para se estabelecer antes do casamento, uma avaliação de sanidade mental. “Para detectar se não sofre distúrbios, se irá haver agressões e se os filhos vão padecer sobre isso”, acrescentou.

Contrariando o posicionamento do colega da casa, Mirtes explicou que dentre os requisitos para ter a carteira da OAB, o candidato deve ter idoneidade moral e que agora, foi incluído mais o tópico de violência contra mulher.

“Podem ou não recorrer na decisão, mas eu acredito que deve apertar para que sirva de exemplo, porque o que prevalece é a sensação de impunidade. Porque, se há relato de agressão a mulher, a tendência é que haja agressões a novas companheiras, principalmente quando não existe arrependimento por meio do comportamento”, explicou a parlamentar. Ela explica que a justiça é, muitas vezes, falha e que deve funcionar somente quando for retirado os direitos dos homens.

Firme na defesa em favor das mulheres, Mirtes irá inaugurar, em breve, uma sala para atendimento de mulheres vítimas de agressão. “Estou sou esperando a decisão do presidente Joelson Silva (PSDB). Ela ainda prepara para hoje uma audiência pública sobre importunação sexual. Já na próxima segunda-feira (25), lançará na CMM, uma cartilha sobre os Direitos da Mulher e na terça-feira )26), uma audiência sobre Violência Contra Mulher.

Entenda a decisão

O doutorando em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e coordenador do curso de Direito da Faculdade Estácio do Amazonas, Winston Teixeira, revela que a decisão que causa divisões de opinião, foi elaborada pelo plenário dos Conselheiros Federais da OAB, composto por representantes de todas as seccionais estaduais.

“A medida foi tomada com base na Convenção Interamericana de Direitos Humanos realizada em Belém do Pará no ano de 2014. Muito embora, os fatos ocorridos recentemente influenciaram a elaboração da Súmula. É importante mencionar que houve um pedido da Comissão Nacional da Mulher Advogada, através da sua presidente e conselheira federal, a Dra. Daniela Lima de Andrade Borges (OAB/BA), que foi deferido pelo plenário da OAB”, explicou.

Na prática, ele argumenta que medida objetiva mostrar para as pessoas e para os estudantes de Direito que a prática de violência contra mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência não condiz com a idoneidade que a função exige, já que a Advocacia é uma função essencial à Justiça e seu objeto é ajudar o Estado a promover a paz e restabelecer a convivência social.

