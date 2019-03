Eduardo Braga alerta para risco de extinção de Suframa, Sudam e Basa

Eduardo também solicitou, ainda, o engajamento da Suframa e da Sudam na mobilização em favor da recuperação da BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). | Foto: Divulgação

Manaus - O líder do MDB e da maioria no Senado, Eduardo Braga (AM), alertou, nesta quarta-feira (20), para o risco de extinção de três instituições ligadas à Amazônia caso seus dirigentes não exponham nacionalmente a importância do trabalho que elas desenvolvem e não fortaleçam suas atividades.

O aviso foi direcionado às superintendências da Zona Franca de Manaus (Suframa) e do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), além do Banco da Amazônia (Basa), durante audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado.

“As desigualdades econômicas e regionais precisam ser priorizadas na agenda nacional”, disse.

“Quarenta e oito por cento dos benefícios e renúncias fiscais estão no Sudeste, mas só nos apontam como os responsáveis pela renúncia fiscal. Isso não é verdade e precisa ser dito”, completou.

A respeito da Suframa, Eduardo afirmou ao superintendente Alfredo Menezes que ele precisa reivindicar publicamente a solução para uma série de dificuldades enfrentadas pela autarquia para manter e levar adiante o modelo Zona Franca de Manaus (ZFM).

Entre elas, o contingenciamento de mais de R$ 8 bilhões – recurso recolhido entre as empresas que obtêm incentivos e é mantido nos cofres da União para assegurar o saldo das contas públicas.

“São receitas de contribuição provenientes das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM). Enquanto isso, vemos sangrando a economia de um estado pobre como o Amazonas e de uma região pobre como a Amazônia Ocidental”, afirmou.

Eduardo solicitou, ainda, o engajamento da Suframa e da Sudam na mobilização em favor da recuperação da BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO).

“Ela deve ser encarada como um eixo de desenvolvimento estruturado na Amazônia. É uma obra de integração da região com o Brasil e de integração entre os estados amazônicos”, declarou.

A sobrevivência do Basa, observou o senador, depende da adoção de uma política que priorize o microcrédito. “O Basa pode captar recursos subsidiados da Sudam, fechar parcerias com a Suframa, por exemplo. O banco tem que ter como seu principal viés o microcrédito”, afirmou.



“O Basa é pequeno, mas tem uma importância muito grande para Amazônia”, acrescentou. Além dos senadores e de Alfredo Menezes, participaram da audiência Paulo Roberto Correia da Silva, Superintendente da Sudam; Keila Adriana Rodrigues de Jesus, Diretora de Planejamento e Articulação de Políticas da Sudam, e Francimar Rodrigues Maciel, diretor de Crédito e Distribuição do Basa.

