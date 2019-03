Bolsonaro: 'Maioria de críticas contra mim são fake news'

Alvo de protestos em Santiago, no Chile, convocados para esta sexta-feira, 22, e sábado, 23, o presidente Jair Bolsonaro declarou que a maioria das críticas contra ele são "fake news", mas admitiu que tem "algumas falhas" e que até merece algumas críticas.

"A grande maioria, sim são fake news. Algumas críticas até mereço, sei que eu tenho minhas falhas", afirmou. Os presidentes da Câmara e do Senado do Chile recusaram-se a participar de um almoço com Bolsonaro no sábado. Para se defender das acusações de que é machista, misógino, racista e homofóbico, o presidente afirmou que foi eleito no Brasil com muitos votos de minorias.

Ele ainda declarou que não deu motivos aos opositores do presidente do Chile, Sebastián Piñera, para terem recusado o convite. Bolsonaro minimizou também os protestos contra ele na capital chilena. "No Brasil, também tem meia dúzia que protesta contra mim o tempo todo. Se tem aqui, é normal."





