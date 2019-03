Movimentos sociais se preparam para o pleito de 2020 em Manaus

Manaus - Movimentos sociais com força nas redes sociais e segmentos da sociedade civil organizada já se preparam com vistas para as eleições municipais de 2020. Em Manaus, o Movimento Brasil Livre (MBL), Direita Amazonas e União da Juventude Socialista (UJS) têm agendas prontas para atrair a atenção do eleitorado.

O MBL já confirmou que terá candidato e tem apostado em ações e mobilizações com o intuito de aproximar o movimento da sociedade. Filho das manifestações de 2013, o movimento foi responsável pelas ações que pediam o impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), além de liderar marchas contra a corrupção em todo o país.

De acordo com o coordenador estadual do MBL, Jhony Souza, um representante do grupo deve disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Manaus (CMM) em 2020. Ele afirma, ainda, que há a possibilidade de escolherem um nome para disputar a prefeitura na eleição que deve escolher o sucessor de Arthur Virgílio (PSDB).

Apesar de ainda não terem nomes definidos, o coordenador diz que o MBL já está em processo de diálogo com possíveis candidatos e que prioriza pessoas totalmente de fora da política, como forma de romper com as chamadas velhas práticas e caciques.

“Estamos analisando e conversando sobre questões relacionadas a partidos. O perfil dos candidatos deve ser totalmente liberal, a favor do livre mercado e comércio, e que tenha compromisso com o desenvolvimento de Manaus. É importante que tenha uma proposta viável, real e que respeite o cidadão”, disse.

Atualmente, o MBL possui aproximadamente 600 membros em todo o estado do Amazonas e conta com uma estrutura própria localizada no bairro Flores, onde realizam reuniões regularmente com a militância, além de possuir núcleos nos municípios de Humaitá, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Tabatinga, Iranduba e, futuramente, em Itacoatiara.

Liberais

Também seguindo os princípios do liberalismo, o Direita AM já trabalha na escolha de um vereador desenvolvido no meio do movimento. Considerado suprapartidário, ou seja, que está acima da ideologia de qualquer partido, possui membros filiados a partidos como Democratas, Partido Social Liberal (PSL) e Novo.

Em busca de nomes que se alinhem ao conservadorismo, o movimento ainda não possui candidatos definidos. O presidente estadual do Direita AM, Carlos Lucoli, diz que o respeito é uma característica primordial a quem representar o grupo nas eleições.

“É preciso que o candidato vá às ruas, entenda as reais necessidades da cidade e saiba, principalmente, trabalhar o respeito. Nossos candidatos devem entender questões econômicas porque entendemos que se diminuirmos a corrupção, sobra dinheiro para o essencial, como saúde, educação e segurança”, explicou.

Movimento Brasil Livre Amazonas já confirmou que terá candidatos nas eleições de 2020 | Foto: divulgação

O movimento surgiu em meados do governo da ex-presidente Dilma, gestão considerada maléfica pelos integrantes do Direita Amazonas. A partir daí, em 2016, o Direita Amazonas iniciou uma campanha de apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL), que se alinhava aos ideais do grupo.



“Não adianta tirar uma pessoa e não propor uma solução ligada aos nossos ideais. O movimento se baseou no momento. Tínhamos Bolsonaro como melhor candidato, então nos reunimos e organizamos uma campanha orgânica no meio da sociedade. Em 2016, começamos uma série de ações de rua, uma espécie de pré-campanha que não feria a lei por ser a sociedade se unindo. Isso fez com que a campanha ficasse adiantada no Amazonas. Apoiamos pessoas que seguem o mesmo ideal e estamos constantemente indo a Brasília, levando problemas e propostas do estado para que haja mudança”, complementou.

Esquerda

Ideologicamente oposta às agendas do conservadorismo e do liberalismo, a União da Juventude Socialista (UJS) também trabalha na candidatura de filiados ao movimento. Composta por jovens como a candidata a vice-presidente na última eleição, Manuela d’Ávila (PCdoB), a organização defende a ruptura com o sistema capitalista para que a sociedade seja emancipada.

Organização do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), surgiu em 1984 e tem em seu quadro de principais representantes Yann Evanovick e Carina Vitral, ex-candidata à prefeitura de Santos (SP) em 2016. Assim como D’Ávila, eles também são filiados ao partido comunista.

A presidente estadual da UJS, Beatriz Calheiros, explica que a entidade não é um partido político e incentiva seus membros a participarem da política também por meio do processo eleitoral, apoiando aqueles que optarem por se filiar a partidos. Ela afirma que um ou mais nomes que participam da entidade devem participar das eleições municipais em 2020.

“Acreditamos que é preciso mais que querer se candidato. É preciso ter histórico de atuação, defender bandeiras justas e não estar lá apenas por um desejo individual. Consideramos fundamental que nossas pautas sejam apresentadas e representadas. É preciso que a juventude ocupe espaços de poder, não só pessoas que falem pela juventude, mas que ela seja inserida e possa ser porta-voz das suas demandas”, disse.

Renovação

Para o cientista político Carlos Santiago, a novidade entre esses movimentos é a maior possibilidade de eleição, principalmente por conta da busca do eleitor por uma renovação dos quadros políticos.

“São movimentos que se identificam de uma forma bem clara com a polaridade política. Acredito que esse embate ficou claro na eleição nacional de 2018 e deve se repetir nas municipais. 2020 é a continuidade desse movimento em busca de renovação”, explicou.

