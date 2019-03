Em busca de apoio, índios ocupam Aleam e garantem novas manifestações

Aproximadamente 800 indígenas participaram do ato | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Manaus - A manifestação de aproximadamente 800 indígenas em Manaus contra a extinção da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) continua nesta quarta-feira (27). Desta vez, o movimento chegou a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), onde os indígenas foram em busca do apoio dos deputados. Na terça-feira (26), os índios protestaram na avenida Djalma Batista. Hoje, o grupo pretende ir em vários órgãos, entre eles o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

Na Assembleia, após conversas com os deputados, ficou definida a abertura de uma comissão especial para acompanhar o assunto e também iniciar articulação com a bancada federal do Amazonas, na Câmara dos Deputados e em todo Congresso Nacional, em Brasília.

A extinção da Sesai é uma medida do Ministério da Saúde, que tem como objetivo municipalizar, ou seja, deixar sobre responsabilidade das prefeituras e do SUS, o serviço de saúde prestado para as comunidades indígenas. O deputado Sinésio Campos (PT), classificou a medida como "irresponsável e impensadas de um Governo (Federal) atabalhoado" e disse que o Governo Federal está deixando de cumprir seu papel, que é dar assistência aos índios.

"O SUS tem um sistema destinado as populações ribeirinhas, mas o sistema de saúde dos povos indígenas, é algo diferenciado, que não pode ser mudado agora. Quem ta dizendo não são os povos indígenas e nós (deputados) estamos sendo favoráveis e queremos que seja ampliada essa comissão de apoio", comentou Sinésio.

Ainda segundo Sinésio, para se ter uma ideia da representatividade indígena, hoje no Amazonas vivem mais de 200 mil indígenas, em 178 terras próprias das etnias espalhadas por todo o Estado. Apenas no Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) Manaus, são atendidos 22 municípios com um orçamento de R$ 90 milhões por ano.

"Vamos conseguir reverter sim, porque é mais uma decisão de pessoas que não conhecem a nossa realidade. Nós sabemos trabalhar e conviver com as populações indígenas. E não será difícil rever essa decisão, o Governo Federal que está aí muda o que diz rapidamente em outro dia", declarou Campos.

O presidente da Coordenação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas (Coipam), Zenildo Moura, disse que a extinção das Sesai será um retrocesso para a saúde dos índios. "Hoje, a Sesai chega onde o SUS jamais chegou. Nossa saúde vai ficar em condições precárias se a extinção acontecer. As prefeituras não têm condições financeiras e técnicas para prestar esse serviço", disse.

Ainda segundo Moura, a extinção da Sesai muda radicalmente a participação dos indígenas no planejamento da saúde prestada nas comunidades. Mesmo mesmo com todas as dificuldades, os índios ainda têm liberdade de falar, criticar, apontar e fazer um certo controle social da saúde indígena.

"Hoje o conselheiro distrital sempre consulta a liderança indígena antes de tomar alguma decisão. Se a Sesai acabar, isso também acaba. É um outro contexto, outra realidade, hoje para contratar um enfermeiro se consulta a comunidade indígena. Com essa decisão, isso também acaba. Vai passar pelos meios políticos, pela simpatia do prefeito, ou aliança e a saúde indígena é diferente disso", reclamou.

Durante discurso no plenário, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) classificou a decisão do governo federal, por meio do Ministério da Saúde, como “mais um retrocesso”.

“Quero deixar claro que defendo a manutenção da Sesai. Acabar com a área própria que cuida da saúde indígena é mais um retrocesso do governo federal. É mais uma agressão daqueles que já reconheceram que não entendem absolutamente nada de Amazônia. Para entender a Amazônia é preciso primeiro entender a causa indígena. A população indígena merece ser respeitada, coisa que o governo federal não está fazendo nem com eles, como também com nenhum outro segmento da sociedade brasileira”, criticou Serafim.

Os índios, que vieram de mais de 50 municípios do Amazonas, de todos os 7 distritos, representando 54, de um total de 66 povos indígenas existentes em todo o Estado, estão abrigados na capital por tempo indeterminado. Com uma grande representatividade, os indígenas ainda pretendem visitar de forma pacífica e ordeira, o MPE e outros órgãos.

Por sugestão da presidência da Casa, a ALE-AM lançou um manifesto assinado pelos 24 deputados estaduais contra a extinção da Sesai e por consequência, a municipalização da gestão da saúde indígena. O documento será encaminhado para o Ministério da Saúde.



