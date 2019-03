Em reunião tensa, Guedes defende ‘novo regime’ Previdenciário

Brasília (AE) - Em meio a uma sessão recheada de polêmicas e bate-bocas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou nesta quarta-feira (27), durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, que uma economia de R$ 600 bilhões ou R$ 800 na Previdência é uma reforma, mas um projeto com potência fiscal de R$ 1 trilhão seria a criação de um novo regime. "Não temos muito tempo para salvar isso que está aí, já está capotando", afirmou.

Apesar das polêmicas (leia em Política 05), Guedes adotou um tom conciliador para defender a aprovação da reforma. "As pessoas de diversos partidos estão juntas, não somos inimigos. Estamos construindo um país melhor. Vocês estão vendo o que é ter um partido só, olhem a Venezuela", completou. Ele reforçou que o sistema previdenciário brasileiro está no limite e chegou a uma situação insustentável, com um déficit que pode crescer R$ 40 bilhões ao ano.

A senadora Eliziane Gama (PPS-MA) disse ao ministro que a proposta de reforma da Previdência rural e que as mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC) não são justas " Teremos novamente idosos em situação de mendicância no Brasil. O impacto, a economia com a mudança da aposentadoria rural e do BPC na reforma é pequeno, mas enorme na vida das pessoas", sustentou.

Eliziane aproveitou para defender ainda que a perda acumulada de Estados com a Lei Kandir chega R$ 540 bilhões, e pediu a Guedes uma proposta para esses repasses atrasados. Ela também pediu novos critérios para o aval do Tesouro a empréstimos dos Estados.

Equivoco

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) disse estar preocupado com "certa disposição" do governo Jair Bolsonaro de criar oposição que não existe à reforma da Previdência. Em audiência com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, ele ainda disse que é equivocado dizer que a oposição "quer isso ou aquilo" em relação à proposta. "O maior opositor à reforma (no Senado) é membro do partido do presidente da República", alfinetou.

Jereissati ainda provocou Guedes, que em sua fala inicial disse que o governo Fernando Henrique Cardoso não deu muita importância à reforma. "Derrotas aconteceram no Parlamento, acontecem agora e acontecerão sempre", alfinetou o senador, um dia depois de o governo sofrer um revés na Câmara dos Deputados, que aprovou mudança constitucional que engessa ainda mais o Orçamento - na direção contrária da intenção de Guedes.

Cargo

Questionado pela senadora Eliziane, se deixará o ministério caso a reforma da Previdência não seja aprovada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse não ter apego ao cargo. Sinalizou, entretanto, que não sairá do ministério na primeira derrota. Guedes ainda disse que não brigará para ficar no cargo.

"Estou aqui para servi-los, se ninguém quiser o serviço, terá sido um prazer ter tentado. Não tenho apego ao cargo, mas não a terei irresponsabilidade de sair na primeira derrota", afirmou, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Mais uma vez, ele colocou sua permanência no ministério nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. "Acredito em uma dinâmica virtuosa da democracia, não tenho dúvida de que poderes cumprirão seu papel. Se o presidente (Bolsonaro) apoiar coisas que acho que podem resolver o Brasil, estarei aqui. Se o presidente ou Poderes não assumirem, eu tenho vida fora daqui", completou o ministro.

Reforma para todos

O ministro da Economia argumentou que a reforma da Previdência atinge a todos, citando militares, mulheres e trabalhadores do campo. "O Congresso é que decide (sobre idade mínima da mulher). Fizemos nossa proposta. É uma proposta forte em que todo mundo contribui", afirmou.

Guedes lembrou que o próprio presidente Jair Bolsonaro, de maneira transparente, admitiu ter votado contra as reformas anteriores e defendeu publicamente idades menores para a aposentadoria das mulheres. Segundo ele, porém, o presidente foi convencido pela equipe econômica.

Leia mais: