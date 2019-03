Em Manaus, Damares Alves incentiva apoio a pessoas com deficiência

Manaus - Manaus recebe a visita ilustre da ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, nesta quinta-feira (28). Pela primeira vez na capital amazonense, a representante do Governo Federal, acompanha a inauguração da nova sede da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped), localizada no Adrianópolis, Zona Centro-Sul da cidade.

Damavares fez um discurso emocionado para à imprensa, quando destacou que o Governo de Jair Bolsonaro marca um novo tempo para as pessoas com deficiência. "No Brasil temos mais de 40 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, e muitas delas ainda estão desassistidas, invisíveis aos olhos do Estado. Nesse novo tempo, vamos buscar a todas essas pessoas onde quer que estejam", declarou a ministra.

Questionada por um dos jornalistas sobre a medida do Governo Federal de propor que as Forças Armadas fizessem comemorações em alusão ao período do regime militar de 1964, Damares desviou e disse que só iria se pronunciar sobre os assuntos da visita a Manaus.

Durante a visita em Manaus, Damares participou da inauguração da nova sede da Seped | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

No entanto, um dos integrantes da comitiva que acompanhava a ministra na cerimônia gritou para o jornalista “fora esquerdopata”. O homem, que tentou ofuscar a visita da ministra, não se identificou e prosseguiu com a comitiva como se nada demais tivesse acontecido.

A ministra também destacou que na capital amazonense teve a honra de visitar o abrigo Moacyr Alves.

A ministra destacou que o Governo Federal pretende auxiliar as mais de 40 milhões de pessoas com deficiência no Brasil | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Uma das medidas do Governo Federal para o Amazonas é buscar políticas públicas que possibilitem os atendimentos aos deficientes que moram em localidades distantes e de difícil acesso.

A secretária da Seped, Viviane Lima, que acompanhou oficialmente a visita de Damares, também fez um discurso emocionado. "Além de secretária, sou mãe e convivi na ponta o que a realidade de cuidar de uma pessoa com deficiência. A ministra disse que queria que o Amazonas fosse protagonista em tudo no Brasil, em assuntos relacionados à pessoa com deficiência", salientou Vivian.

Secretária da Seped, Viviane Lima | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

São 1, 055 milhão de pessoas no Amazonas desassistidas, nessas condições, segundo dados da Seped. Em todo Brasil, além do Amazonas existem apenas duas outras secretarias a nível de Estado igual a Seped, uma em São Paulo e outra em Piauí. "Com a visita da ministra, nos demos o ponta pé para que as políticas públicas cheguem, os projetos que já existem sejam ampliados, sendo espelho para todo o Brasil", completou Viviane Lima.

Edição: Isac Sharlon

