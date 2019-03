Em Manaus, General Mourão defende reforma Tributária e da Previdência

O vice-presidente também destacou a importância da Zona Franca de Manaus | Foto: Márcio Melo/Em Tempo

Manaus - Em primeira passagem por Manaus como vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão (PRTB) destacou, na manhã desta sexta-feira (29), a importância da implementação da reformada Previdência e Tributária para o crescimento do país. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa realizada na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), no Centro, Zona Sul de Manaus, onde se reuniu com representantes do segmento e palestrou sobre o tema “A importância estratégica da Amazônia para o Brasil”.



De acordo com o vice-presidente, um dos objetivos da visita à capital era discutir soluções para problemas relacionados à energia, logística e melhoria das condições sociais da população que reside na Amazônia e no Estado do Amazonas. Para isso, como destacou o representante, era preciso implementar reformas.

“São reformas que vão render para o futuro do país. A primeira delas é a do sistema previdenciário. É preciso deixar claro para todos que estamos vivendo mais. Num futuro próximo, aqueles com mais de 60 anos serão uma parcela significativa da população e o sistema que temos hoje não ficará de pé. Na pirâmide financeira, os mais velhos irão receber, enquanto os mais jovens não; terão que trabalhar até o último dia de vida”, afirmou.

Outro ponto abordado por Mourão foi a reforma Tributária, que, segundo ele, é tratada de forma prioritária e de elevada importância pelo Governo Federal. A medida deve fazer com que empresários e sociedade em geral compreendam o que estão pagando e usufruam daquilo que o governo retornar com base na arrecadação.

“Temos uma carga pesada de impostos que dificulta aqueles que querem empreender. Precisamos reorganizar o sistema, que é caótico e complexo, e baixar as alíquotas”, explicou.

O general também comentou sobre a segurança pública, destacando o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, que já é objeto de discussão, e afirmou que é preciso colocar em pauta questões como a legislação penal, sistema prisional, capacidade tecnológica do aparato policial e investimentos na área social.

Questionado sobre a Zona Franca de Manaus (ZFM), Mourão respondeu de forma breve e política. “A ZFM continua sendo prioridade e temos que melhorar o que existe aqui; colocar valor agregado na Amazônia”, disse.

A palestra de Mourão teve a presença de políticos, entre eles o vice-governador Carlos Almeida (PRTB), o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), os deputados federais Marcelo Ramos (PR), Capitão Alberto Neto (PRB), Delegado Pablo Oliva (PSL), além de deputados estaduais e vereadores.

O vice-presidente viajou em um avião da Força Aérea Brasileira e desembarcou em Manaus na noite da última quinta-feira (28), acompanhado pelo deputado federal Capitão Alberto Neto. É a segunda visita de um representante do presidente Jair Bolsonaro (PSL) a Manaus na mesma semana. Na manhã de ontem, a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, também cumprir agenda na capital amazonense.

Na ocasião, ela visitou a novasede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) e apresentou propostas do governo federal para o segmento, como a promoção de políticas públicas que possibilitem os atendimentos aos deficientes que moram em localidades distantes e de difícil acesso.

Edição: Isac Sharlon



Leia mais:

Em Manaus, Damares Alves incentiva apoio a pessoas com deficiência

Mourão: Com clareza e paciência, reforma da Previdência avançará

Dez lugares imperdíveis para conhecer em Manaus