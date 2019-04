Secretário Alex Del Giglio revela que não existe superávit no Amazonas

Em relação ao orçamento, Del Giglio afirma que a ideia é enxugar o estado pra gente conseguir caber dentro do orçamento. | Foto: Fabiane Morais

À frente da secretaria de Fazendo do Estado do Amazonas (Sefaz), há quase quatro meses Alex Del Giglio revela que a pasta ainda está executando levantamentos de gastos não computados da antiga gestão. Além disso, ele argumenta que não existe superávit no Amazonas, como apresentou a revista Valor Econômico na última semana.



EM TEMPO - Apesar do governo falar em austeridade, a revista Valor Econômico apontou, nesta semana, que o Estado está entre as federações com maior saldo positivo. Como se explica isso?

Alex del Giglio - Na verdade não existe esse superávit. É como se o Estado tivesse executado apenas um terço do orçamento. O orçamento aprovado para 2018 foi da ordem de 15 bilhões. Afirmar que o governo anterior deixou 10 bilhões de superávit para o governo seguinte é um contrassenso, um absurdo técnico. Significa que você deixou 2/3 do orçamento disponível para o governo seguinte. O lançamento parcial das despesas no exercício anterior forneceu a falsa sensação de equilíbrio no estado. Um levantamento aprofundado nos órgãos estaduais, que ainda está sendo executado, tem revelado gastos não computados.

EM TEMPO - Quais tipos de inconsistências foram detectadas nestes levantamentos, que ainda estão sendo feitas?



AG -Os técnicos identificaram empenhos cancelados, notas fiscais de fornecedores pendentes de regularização e inúmeros processos de pagamentos por indenização. O déficit orçamentário do Amazonas ultrapassou R$ 1,5 bilhão e as dívidas totalizam mais de R$ 1,5 bilhão. Os números reais atestam que a situação está longe de ser equacionada em curto prazo. Contudo, vale lembrar que essa dívida vai ser auditada, porque tem vários aspectos que vão ter que ser considerados.

EM TEMPO - E quais procedimentos estão sendo realizados para minimizar os prejuízos?

AG -Sobretudo auditorias de contratos. Em relação ao orçamento, a ideia é enxugar o estado pra gente conseguir caber dentro do orçamento. Em relação à dívida, a gente espera que a receita tenha uma evolução razoável, que algumas situações de excessos de despesas no estado sejam revistas e então a gente possa equilibrar despesa e receita. O decreto de qualidade do gasto também é uma ação que tem como objetivo economizar em alguns segmentos específicos, sobretudo aluguéis de imóveis, de veículos, diárias de passagens, verba com combustível. Seriam 50 milhões por mês ou 600 milhões por ano. Vale ressaltar que aí não importa apenas o valor em si, mas a qualificação da despesa, além de fazer com que os gestores intrinsecamente percebam a necessidade de cortes. Então tem também um efeito moral, não um efeito apenas prático.

EM TEMPO – Desde quando, o limite prudencial foi ultrapassado?

AG - O limite prudencial (46,55%) já foi atingido há bastante tempo. A gente já ultrapassou o limite máximo (49%) em fevereiro de 2019 com o índice de despesa de pessoal de 49,73%.

EM TEMPO - Quais são as metas da Sefaz a curto, médio e longo prazo?



AG -Fazer o enxugamento da máquina pública, aumentar a arrecadação e diminuir as despesas, promovendo o efetivo equilíbrio fiscal do estado. A curto prazo, é praticamente inviável atingir essas metas. São medidas que surtem mais efeito a médio e longo prazo. Na prática, implica na melhoria de processos, fiscalização eficiente, mais controle de arrecadação. Do lado da despesa, estamos falando de cortes, e os cortes são obrigatórios para se atingir essas metas. A folha inchou muito, principalmente por medidas dos governos anteriores, e está faltando dinheiro para o custeio da máquina e investimento.

EM TEMPO - Qual tem sido a maior dificuldade pra manter o equilíbrio fiscal?*



AG -O equilíbrio fiscal necessita de dois aspectos: redução na folha de pagamento e mais qualidade e menor custo, sobretudo na área da saúde. A maior dificuldade foram os aumentos na folha de pagamento, sobretudo na gestão do ano passado, aprovados na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), e a questão da saúde. Essa área, hoje, demanda um valor muito alto de recursos. Acredito que esses três primeiros meses de gestão, foram importantes porque a gente conseguiu visualizar muitas coisas que não estavam tão evidentes no momento da transição, então já temos como planejar um rumo a seguir.

