Após assassinato de comerciante, população de Pauini reage pedindo paz

Manaus - A população do município de Pauini, a 1.600 Km de Manaus, neste domingo (31), saiu às ruas para protestar contra o estado de abandono em que se encontra a cidade. De acordo com um morador que pediu para ficar anônimo, a cidade não conta com a presença constante de juiz e promotor. " Isso gera uma sensação de impunidade que leva a explosão das taxas de criminalidade e de violência", disse.

O gatilho para a revolta ocorreu após o assassinato no município do comerciante Antônio Vilaça Reis, na última semana,

Ainda de acordo com o morador, os homicídios praticados por motivo fútil, com requintes de crueldade são comuns." Para matar serve tudo, terçados, porretes e facas. As mortes costumam ocorrer na zona rural e em qualquer ponto da cidade, inclusive dentro do hospital público do município", completou.

A banalização da criminalidade e da violência, segundo os manifestantes que participaram do protesto, decorre do próprio abandono institucional em que se encontra a cidade.

Vestida de branco, a população saiu às ruas pedindo paz. Muitos lembraram que o problema da violência em Pauini é antigo e responsabilizaram os governos do estado do Amazonas e do próprio município. " Ministério Público e Poder Judiciário fazem ouvidos de mercadores aos reclamos da população pauiniense, sem tomar atitudes para garantir a presença constante de promotor e juiz na comarca", disse um comerciante local.

De acordo com o empresário, o efetivo policial do município, ainda que reforçado pela presença de policiais civis, é insuficiente para dar conta de toda a sorte de crimes praticados, em que o tráfico de drogas crescente, atrai outros tipos de ocorrências.

A população espera que o assassinato do comerciante Antônio Vilaça Reis não fique impune | Foto: Romário Vieira





