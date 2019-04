Direita do Amazonas faz ato em apoio a Lava-Jato no domingo

| Foto: Fabiane Morais

Manaus - Movimentos como “Vem pra Rua” e MBL, liderados pelo Direita Amazonas, irão iniciar um ato em defesa da operação Lava-Jato, neste domingo (7), a partir das 9, em frente ao Anfiteatro da Ponta Negra. A mobilização pretende sensibilizar o Supremo Tribunal Federal (STF), que no dia 19 de março, decidiu por 6 votos a 5, que a justiça Eleitoral tem competência para investigar casos de corrupção quando eles envolverem simultaneamente os crimes de caixa 2 de campanha e outros crimes comuns, como lavagem de dinheiro.



O líder da Direita do Amazonas Carlos Lucoli informou que a ação acontecerá simultaneamente em todos os Estados do Brasil e que a expectativa é levar de dois a três mil pessoal ao local. “Estamos divulgando o ato em todas as redes sociais, como Facebook, Instaram e Twitter”, disse. Além disso, Lucoli afirma que empresários que caminharam com eles, na última eleição também devem apoiar esta mobilização.

Julgamento pela justiça eleitoral

No mês em que a operação completou cinco anos, a força tarefa da Lava Jato sofreu três importantes derrotas no Supremo Tribunal Federal (STF). Na primeira, em julgamento marcado por fortes críticas à Procuradoria de Curitiba, o tribunal decidiu que crimes comuns (como corrupção), quando associados a crimes eleitorais (como caixa dois) devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. A medida deve tirar das mãos do Ministério Público Federal (MPF) do Paraná e da Jsutiça Federal processos importnates da operação.

No dia 14 de março, o presidente do STF, Dias Toffoli, anunciou a instauração de um inquérito sigiloso para apurar ameaças, calúnias e fake news relativos aos ministros da corte. Por tem um escopo muito amplo, a apuração pode envolver procuradores da força-tarefa que tenham feito críticas públicas ao tribunal.

Na sexta-feira (15), foi a vez do ministro Alexandre Moraes suspender o acordo entre o MPF e Petrobras que previa a criação, sob a coordenação da Procuradoria, de um fundo bilionário com dinheiro de multa paga pela estatal