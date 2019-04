Implantação de hospital militar deve atender população do Amazonas

Militares em atendimento à população é uma das alternativas do parlamentar para melhorar a saúde do Estado | Foto: divulgação





Manaus - Nesta segunda-feira (8), o deputado estadual delegado Péricles (PSL) aproveitou a apresentação do Relatório do Terceiro Quadrimestre de 2018, da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), para sugerir a implantação de um novo hospital militar em Manaus, mas com o diferencial de não atender somente os militares e seus dependentes. A ideia dele é que a população em geral também possa receber o atendimento de qualidade e sem custo.

Militares em atendimento à população é uma das alternativas do parlamentar para melhorar a saúde do Estado. Péricles disse que pretende, em breve, apresentar um projeto para sugerir a implantação da unidade hospitalar militar.

A ideia é iniciar com uma unidade modelo. Ele sugeriu que o hospital poderia, inclusive, funcionar com profissionais aprovados para a área de saúde no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), realizado em 2009.

A defesa pelo chamamento desses militares tem sido uma das principais agendas do parlamentar desde o início do mandato.

Dinheiro na saúde

Na ocasião, o parlamentar também destacou o desperdício de dinheiro público e a clara necessidade de realinhamento de contratos em diversos segmentos da gestão do Estado.

"Falam muito em corrupção e ela de fato existe. Mas temos que falar também do desperdício, que é um absurdo em nosso Estado. Isso vem ao longo de anos. É registro de muito dinheiro gasto com serviços que não funcionam".

Leia mais

Quem são as vítimas que morreram do vírus H1N1?

Cobra peçonhenta ataca homem no AM e resgate é feito por helicóptero