Vídeo: após áudio vazar, mulheres unem-se contra vereadores do AM

Manaus - Durante a sessão ordinária da última segunda-feira (8), na câmara municipal de Borba, dezenas de mulheres protestaram contra a atitude de dois vereadores que supostamente difamam uma mulher do município durante uma conversa por celular.

No áudio que vazou, o vereador identificado como Luis Almeida (PMDB) conversa com Ocimar Batista do (PMN). Eles falam coisas íntimas de uma mulher e ainda mencionam outros homens que supostamente teriam se envolvido com ela.

No plenário da câmara, Maria Elizabeth (PSD), a única mulher a ocupar o cargo de vereadora, saiu a favor das mulheres. Os vereadores suspeitos de difamação não comparecem às sessões desde a semana passada.

Os vereadores Luis Almeida (esquerda) e Ocimar Batista (direita) não comparecem à câmara há uma semana | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Apenas o vereador Ocimar Batista foi localizado e disse que vai se pronunciar sobre o áudio no momento oportuno. Já o vereador Luis Almeida não foi encontrado até o fechamento da reportagem da TV Em Tempo.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Jackson Salvaterra/TV Em Tempo

