Vídeo: vereadora é ameaçada após denunciar mau uso de verbas no AM

Manaus - A vereadora Suelem Lofiego, de Tonantins, no interior do Amazonas, está sendo ameaçada por defender professores do município que não estão recebendo os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). As ameaças teriam vindo da própria prefeitura do município.

As ameaças contra a vereadora começaram ainda no ano passado, quando ela fez uma denúncia sobre uma UBS fluvial que estava parada no porto de Tonantins, a quase dois anos.

Ela conta que a ameaça não aconteceu diretamente, mas por meio de terceiros. Disse ainda que eles usavam como exemplo a história da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada a tiros dentro de um carro, na área central do Rio.

Ameaças teriam começado após ela denunciar mau-uso de UBS fluvial no porto da cidade | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Suelem foi procurada por professores da rede municipal de ensino, que questionaram o valor repassado pelo Fundeb. Ela abraçou a causa dos servidores da educação e questionou a prefeitura de Tonantins sobre o repasse, o que gerou novas ameaças. Um boletim de ocorrência foi feito por ela na delegacia do município.

Para ser atendida e assegurada em relação às ameaças, a vereadora Suelem foi à Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) solicitar apoio para seguir com o projeto.

Deputados abraçaram a causa e vão solicitar segurança e dar apoio jurídico a todas as denúncias que a vereadora tem feito.

