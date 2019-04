Wilson e Arthur falam da importância da ZFM em seminário em Brasília

Governador do Amazonas Wilson Lima Wilson ressaltou que a Zona Franca de Manaus (ZFM) contribui para a economia do país ao representar fonte de receita, desenvolvimento social e preservação ambiental. | Foto: Divulgação

Manaus - O governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) e o prefeito de Manaus Arthur Neto (PSDB) participaram ontem (11), do seminário “A importância da Zona Franca de Manaus para o crescimento do país”, em Brasília (DF). O evento foi realizado pelo jornal Correio Braziliense e pela Academia Brasileira de Direito Tributário (ABDT) e reuniu políticos e lideranças empresariais.



Wilson ressaltou que a Zona Franca de Manaus (ZFM) contribui para a economia do país ao representar fonte de receita, desenvolvimento social e preservação ambiental. O governador voltou a defender que o modelo gera arrecadação para o país, empregos e preservação na região amazônica e que, por isso, deve ter sua competitividade mantida.

“Acabar com a Zona Franca é um prejuízo para o Brasil. O que se propaga de renúncia fiscal na Zona Franca de Manaus é algo em torno de 8,5%, uma parcela muito pequena se comparado com a renúncia em outras regiões do país. E somos superavitários porque para cada R$ 1,00 de isenção para a Zona Franca, há em torno de R$ 1,30 para o Governo Federal. Então é errônea a ideia de que a Zona Franca de Manaus é um peso para o Brasil”, afirmou Wilson Lima.

O governador ressaltou que as empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus, atraídas pelo modelo de incentivos, geram em torno de 90 mil empregos. “Nós temos tecnologia de ponta; é o Estado do Amazonas que fabrica televisão, celular, o ar condicionado que está funcionando aqui. Isso sem contar que ela hoje é um grande modelo de preservação ambiental, onde 97% da nossa floresta é preservada. A preservação da floresta está baseada numa lógica econômica”, frisou.

Prefeito

Arthur Neto fez uma síntese sobre a situação atual da ZFM em relação ao desenvolvimento tecnológico e infraestrutura de negócios. " Se quisermos acabar com a Zona Franca, não precisa fazer nada. É só deixar como está. Mas é nela que está a água, é nela que está a floresta. A indústria 4.0 tem tudo a ver com a biotecnologia. Imagine o fim da Zona Franca de Manaus, a população se voltará para a floresta e isso tem efeito sobre a água. O Brasil precisa acordar. A Zona Franca é estratégia e a Amazônia é estratégica", destacou o prefeito. "É estratégico investir R$ 20 bilhões nas estatais ou investir na Zona Franca de Manaus e na Amazônia, que garante um futuro brilhante para o país?", questionou.



