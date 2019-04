Joice Hasselman e Arthur Neto se reúnem para falar sobre reforma

Deputada Federal e Prefeito estiveram reunidos falando sobre a reforma da previdência | Foto: Mário Oliveira - SEMCOM

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, recebeu a líder do governo no Congresso Nacional, Joice Hasselman (PSL/SP), no Centro Cultural Palácio Rio Branco, localizado na praça Dom Pedro II, na avenida Sete de Setembro, Centro Histórico de Manaus, no final da tarde desta sexta-feira (12). O assunto da pauta era conversar sobre a proposta da Reforma da Previdência.



No local, a deputada federal falou que está em caravana nacional buscando apoio para a reforma da previdência. "É para ajudar na base. É de dentro para fora. Essa decisão irá partir dos políticos para o povo e de fora para dentro, com a população dizendo para os parlamentares o que deve ser mudado. Vim em missão de paz e para pedir ajuda porque é um trabalho de mobilização", comentou.

De acordo com ela, Manaus é a primeira cidade da região norte a ser visitada pela deputada. Daqui, ela partirá para Belém, no Pará. E, depois, irá para outros estados do nordeste.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ressaltou que é a favor da reforma da previdência.

"É uma questão de responsabilidade com filhos e netos. Temos duas escolhas: ou a falência do país e da política ou fazer a reforma. Com a reforma, temos o reforço da democracia. Das duas hipóteses, a ruína ou a prosperidade, eu fico com a re forma da proposta", falou o prefeito durante a coletiva de imprensa.

Para ele, as mudanças são boas para os trabalhadores e empresários em geral. "Não se trata mais de gostar ou não gostar. Tem que fazer a reforma da previdência. É preciso olharmos isso e entender que a sociedade se une para salvar o país. Mexidas estruturais são essenciais. Somos todos a favor da reforma com clareza e definição", disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

