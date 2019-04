Projeto de lei que reajusta data-base de delegados é aprovado no AM

Manaus - Foi aprovado, por unanimidade, na manhã desta quinta-feira (15), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o reajuste da data base dos delegados de Polícia Civil. O projeto faz parte da mensagem 59/2019, do governador do Amazonas, Wilson Lima, referente ao reajuste salarial de 10,85% da classe dos anos de 2015 a 2018, previsto na lei Nº 2.875/2004, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Renumeração dos servidores da Polícia Civil do Estado.

O pagamento referente aos últimos anos será feito em parcelas até o ano 2021. A primeira parte tem início no dia 21 deste mês. A mensagem também prevê reajuste de 28% no salário da classe, que foi a única não contemplada com a mudança no ano passado.

Segundo o presidente da Associação de Delegados de Polícia do Amazonas (Adepol/AM), Mário Aufiero, a decisão representa mais uma conquista para a classe. “Estamos há dois anos lutando para que uma injustiça fosse corrigida, pois os delegados de polícia foram os únicos servidores do Sistema de Segurança Pública que não foram contemplados com o reajuste previsto em lei”, declarou Aufiero.

Ainda segundo o delegado, esta correção oferece à classe uma garantia para seguir na carreira, melhorando também os serviços à população. “É importante lembrar que, esta decisão, além de valorizar a carreira daqueles que se dedicam diariamente à polícia civil do nosso Estado, garante qualidade e segurança não somente para nossa classe, mas à sociedade em si, que precisa do apoio do sistema”, informou Aufiero.

