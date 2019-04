PL em Manaus determina reserva de vagas para indígenas em concursos

Autor da proposta, vereador Elias Emanuel | Foto: Aguilar Abecassis

Manaus - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) deliberou nesta terça-feira (16), Projeto de Lei (PL) 126/2019, de autoria do vereador Elias Emanuel (PSDB), que determina a reserva de vagas para pessoas indígenas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do Poder Executivo e das entidades da administração indireta do município de Manaus. O projeto seguiu para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).



De acordo com o autor da proposta, o Executivo deverá reservar reserva 5 % das vagas nos concursos públicos do município para indígenas.

“O que a gente quer é garantir direitos a essa população que hoje vive um processo de invisibilidade dentro da cidade de Manaus. Essa é cidade brasileira com a maior população indígena no contexto urbano e a gente não pode simplesmente desconsiderar esse dado”, destacou Elias Emanuel.

