Liberdade de imprensa é 'inegociável', diz OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por meio de seu Conselho Federal, afirmou que há uma ameaça à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota assinada pela diretoria do conselho federal e pelo colégio de presidentes da entidade, a Ordem condenou a censura imposta pelo STF à Crusoé e ao O Antagonista. A nota “manifesta preocupação” com a decisão de Alexandre de Moraes de mandar retirar dos sites a reportagem “O amigo do amigo de meu pai”. Também diz que “a liberdade de imprensa é inegociável, até porque é fundamento da democracia representativa”.

Na nota oficial publicada ontem (16), a OAB ressalta a “preocupação” com esses eventos.

— Nenhum risco de dano à imagem de qualquer órgão ou agente público, através de uma imprensa livre, pode ser maior que o risco de criarmos uma imprensa sem liberdade.

O senador Jorge Kajuru entrou com uma ação no STF para derrubar a censura imposta pelo ministro Alexandre de Moraes à Crusoé e ao O Antagonista.

O senador argumentou que é preciso garantir a liberdade de imprensa e o direito à informação e opinião.

Segundo ele, a censura “é absolutamente inaceitável”.

— Não há como conceber democracia sem uma imprensa livre e vigorosa.

Para Kajuru, a imprensa é um dos canais por meio dos quais a sociedade civil se manifesta, emite opiniões, troca informações, vigia, denuncia.

— E obra dos três Poderes clássicos o perfeito funcionamento daquilo que entendemos como democracia –, disparou.

A Assembleia Legislativa cumpriu ontem, de fato, o seu papel de Casa do Povo.

Cedeu o tempo para o comando de greve dos professores. A categoria está em greve por tempo indeterminado.

O movimento disse que foi buscar apoio e parceria da Casa Legislativa, por entender que a Assembleia e seus deputados são soberanos.

— Eles saberão estabelecer uma ponte de diálogo –, ponderou Lambert Melo, diretor financeiro do Sindicato dos Professores.

Lambert defendeu a campanha salarial da categoria por 15% de reajuste.

— Somos resistência, lutamos por direitos legais e não aceitaremos qualquer ingerência na organização dos trabalhadores –, disse o sindicalista.

A deputada estadual Alessandra Campêlo acredita no diálogo entre o governo do Estado e os professores.

— Esse acordo vai sair e nesta Casa. A categoria vai ter o nosso apoio e eu acho que não está longe essa solução – disse.

Cutucada que circulava ontem nas redes sociais:

— Olavo de Carvalho é atualmente o maior pensador brasileiro. Pensa que é filósofo, pensa que é jornalista, pensa que é doutor, pensa que é inteligente!

O deputado Marcelo Ramos (PR-AM) declarou voto favorável à apreciação do Orçamento Impositivo antes da Reforma da Previdência.

De acordo com o parlamentar, “ninguém atrapalha mais o consenso na proposta Previdência do que o presidente da República”.

A PEC do Orçamento Impositivo garante a execução obrigatória das emendas das bancadas estaduais ao Orçamento da União.

— É uma necessidade do país, que é maior do que governo. E nós precisamos reafirmar a independência desse poder, mas numa relação harmônica –, argumentou Ramos.

Na segunda-feira (15), a administração do Museu Americano de História Nacional (AMNH), em Manhattan (NY), cancelou o aluguel do espaço onde ocorreria o jantar de gala que homenagearia o Presidente Jair Bolsonaro como a “pessoa do ano”, em maio.

A possibilidade da presença do dirigente brasileiro de extrema direita fez com que ativistas e defensores dos direitos humanos planejassem protestos.

Ativistas e defensores do clima e meio ambiente, como o Greenpeace, denunciaram Bolsonaro como “uma ameaça ao ecossistema do Brasil”.

