Vídeo: senadores e ministro da Casa Civil discutem melhorias para o AM

Manaus - A bancada do Amazonas no Congresso Nacional se reuniu no senado com o ministro-chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni para discutir assuntos importantes para a região amazônica. No encontro, eles falaram sobre a pavimentação da BR-319 e a construção de novos aeroportos para o interior do Amazonas.

O senador Eduardo Braga (MDB) comemora a notícia de que nos próximos dias, o governo federal deve editar uma medida provisória para acelerar a pavimentação da BR-319. Na reunião, no senado federal, o senador disse que a Zona Franca de Manaus também foi um dos temas discutidos.

Com a medida provisória aprovada, vai caber aos técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) acelerar a revisão de projetos e dar início à licitação para as obras. O ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes, prometeu que vai percorrer a rodovia federal. A expedição vai começar no dia 02 de maio e deve durar três dias.

A BR-139 liga a Manaus a Porto Velho, em Rondônia | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Quanto à Zona Franca, o senador Omar Aziz (PSD) disse que apresentou uma proposta de defesa ao ministro da economia para garantir os empregos de bens finais que hoje chegam a 22 mil postos de trabalho.

Ele pede ainda melhorias para o porto de Manaus que hoje recebe por ano cerca de dois milhões de passageiros, e a construção de sete novos aeroportos para o interior do estado. São vários os ministérios envolvidos.

O governo federal ficou de dar atenção a cada item apresentado pela bancada do Amazonas em Brasília. Algumas das respostas sobre esses questionamentos devem sair na próxima semana.

