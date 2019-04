Serafim Corrêa emite nota de repúdio ao ministro Paulo Guedes

Manaus - "A vantagem comparativa que atrai empresas para a Zona Franca de Manaus é a alíquota alta de IPI. Por essa razão, as empresas vêm para cá produzir bens que têm alíquotas altas de IPI. Se o IPI cai, elas vão embora, por óbvio. O que o Ministro Paulo Guedes fez ontem na entrevista na GLOBONEWS foi anunciar o que vai fazer: diminuir as alíquotas de IPI do que é produzido em Manaus e fazer do Brasil uma grande Zona Franca. Ou seja, vai esvaziar a Zona Franca. Merece todo o meu repúdio. Não conhece nada de Brasil, muito menos da importância da Amazônia para o Brasil".



A declaração é do deputado Serafim Corrêa (PSB) em postagem no seu blog nesta quinta-feira (18). O comentário deu-se em razão da entrevista de Paulo Guedes na Globo News, em que apontou que não deixaria de tomar atitudes econômicas para preservar incentivos na Zona Franca de Manaus.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Palavras irresponsáveis, diz Omar Aziz para fala de Paulo Guedes sobre ZFM

Estudo aponta que reforma tributária e ameaça para ZFM