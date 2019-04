Governo do AM segue sem líder na Assembleia Legislativa

O governador tem a simpatia da maioria dos deputados, o que minimiza as consequências da vacância do cargo | Foto: Reprodução/TV Em Tempo





Há quase um mês o governador do Estado, Wilson Lima (PSC), está sem um líder na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). No dia 28 de março, o deputado estadual Carlinhos Bessa (PV) deixou o cargo, mesma data que o chefe do executivo realizou mudanças administrativas, com a troca de secretários e extinção de secretarias.

Na prática, a falta de um líder deixa uma lacuna no diálogo entre o executivo e o parlamento, além de não ter uma figura que fale em nome de Wilson Lima em manifestações populares na Aleam, como no caso da última terça-feira (16), quando professores da rede estadual ocuparam a galeria do plenário reivindicando 15% de reajuste salarial.

A ausência da figura de um líder do governador na Aleam, segundo o cientista político Helson do Carmo, é inédita no Amazonas. Na avaliação dele, o fato se dá pela inexperiência de Wilson Lima. No entanto, Helso chama atenção para o fato de o governador ter a simpatia da maioria dos deputados, o que minimiza as consequências da vacância do cargo.

“O Brasil vive há muitos anos o que nós chamamos de presidencialismo de coalisão, e isso se reflete nas unidades federativas e nos municípios. O presidente não consegue governar sem o apoio do parlamento e isso se dá também com o governador. Daí a importância de um líder na Assembleia. O líder é uma espécie de maestro do governo junto a seus pares, já que serve de interlocutor dos anseios do governo e dos projetos que serão votados. Hoje, as propostas ficam jogadas para todos sem grandes defesas, ainda que saibamos que existam parlamentares simpáticos ao governador”, destacou.

“Eu vejo um amadorismo na condução disso e não sei até que ponto isso vai piorar ainda mais a situação que o governo se encontra em algumas pastas”, continuou.

Na análise de Helson do Carmo, a falta de um líder poderia ser preenchida pela figura de um nome como Luiz Castro – que já foi deputado estadual – na chefia da Casa Civil. No entanto, como se sabe, Castro atualmente responde pela secretaria de educação.

“Num primeiro momento quem ficou de fazer essa interlocução (com o parlamento) foi o Luiz Castro, mas ele acabou indo para a Seduc. O Luiz Castro, na minha avaliação, deveria ser o secretário da Casa Civil para fazer essa interlocução, mas ele foi para a Educação e o governo ficou com esse vácuo” concluiu.

É estranho

O também cientista político Carlos Santiago, diz que é estranho um cargo tão importante estar desocupado por tanto tempo. Segundo ele, é uma tradição no parlamento que o líder do governo seja alçado ao cargo de presidente da Assembleia no biênio seguinte.

“Não se tem notícias nessas últimas décadas sobre a falta de liderança nas casas legislativas no Amazonas por tanto tempo. O cargo de líder do governo, além de proporcionar prestígio pessoal ao parlamentar - porque o deixa nos holofotes da imprensa e numa posição privilegiada junto ao governador -, é um cargo que dá condições ao parlamentar, a partir desse prestigio, galgar outros cargos mais importantes, como deputado federal e senador. Nesse sentido é muito estranho você ver um cargo importante ficar tanto tempo vazia como está acontecendo”, observou.

Recusas

Desde a saída de Carlinhos Bessa da condição de líder do governo, ao menos quatro nomes foram cogitados para o cargo. Recentemente, a deputado Joana D’Arc (PP), que é vice-líder do governo, recusou o convite. Antes, Álvaro Campelo (PP) alegou sobrecarga de trabalho e também não aceitou o posto.

