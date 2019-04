Câmara Municipal de Manaus unida contra Paulo Guedes

Manaus - Uma moção de repúdio à declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que “o Brasil não pode pagar pela Zona Franca de Manaus” foi aprovada por unanimidade, nesta segunda-feira ( 22), no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM). A moção foi, de início, apresentada individualmente pelo vereador Elias Emanuel (PSDB), mas os vereadores decidiram apresentar em conjunto, em nome da Casa.

Joelson Silva

“Essa é uma moção de repúdio da casa Legislativa Municipal, temos que defender o modelo Zona Franca, que é a principal fonte de economia do estado. A Câmara está atenta a todas as discussões sobre o assunto e, se necessário formará uma comissão para defender esse modelo econômico, que gera empregos diretos e indiretos no Amazonas”, destacou o presidente da casa, vereador Joelson Silva (PSDB).

Cláudio Proença

O vereador Claudio Proença (PR) disse querer acreditar que o presidente Jair Bolsonaro não assina embaixo da declaração de seu ministro. “Esse ministro deveria ser exonerado porque foi covarde: qual empresário que pudesse estar pensando em montar uma indústria no Amazonas que vai continuar com essa ideia depois de uma declaração dessa?”.

Hiran Nicolau

Para o vereador Hiram Nicolau (PSD), sua decepção maior foi ver amazonenses se manifestando nas redes sociais contra a Zona Franca de Manaus. “Uma coisa é discutir alternativas econômicas, outra é ser contra a fonte de mais de 400 mil empregos diretos hoje no Estado, mais alguns milhares pelo país”, afirmou.

Vereador Dante

O vereador Dante (PSDB) criticou a postura neutra de alguns parlamentares federais frente à fala do ministro. “Teve deputado da bancada que comeu abiu e nada falou, e não dá para ficar neutro nesse momento. Queremos e devemos discutir alternativas à economia do Estado, mas não é o momento para falar em fim da ZFM”.

Fred Mota

Quem também contestou a declaração de Guedes, foi o vereador Fred Mota (PR). O vereador informa que ministro precisa entender que é o modelo Zona Franca que mantém toda a floresta amazônica em pé. “A floresta em pé dá mais recursos e desenvolvimento para a nossa região. Para cada emprego que se corte na Zona Franca, teremos que dar um motosserra para o caboclo do interior”, disse o vereador.

Mota lembrou da situação da Conferência Rio 92, em 1992, quando o presidente George W. Bush se recusou a vir à conferência enquanto o presidente Fernando Collor de Mello não demarcasse as terras dos índios yanomami. “O Amazonas precisa dizer que aqui existem famílias. Nosso povo do interior sofre e morre porque não tem energia, porque tem que salgar um alimento pra poder comer em 15 dias, no máximo. E agora, este senhor que nunca pisou no Amazonas quer nos prejudicar”, argumenta.

Mirtes Sales

No entendimento da vereadora Mirtes Salles (PR), Guedes é erronêo. "Ele foi muito infeliz quando se posicionou em relação a Zona Franca de Manaus (ZFM). Temos como membro do governo federal um ministro que não reconhece o valor de 85 mil empregos diretos, fora os indiretos gerados no Polo Industrial de Manaus (PIM) - não reconhece que o PIM gera riquezas não só para Manaus, mas também para outros estados do país", afirmou a vereadora.

Mirtes Salles disse, ainda, apoiar a busca por alternativas para o Amazonas, mas alternativas que não aniquilem a Zona Franca de Manaus. "A partir do momento que você abre incentivos para outros estados você está aniquilando e nós temos que exigir respeito e nos mantermos unidos e lutarmos pelo que é nosso", pontuou.

Fala do Ministro

A fala do ministro foi ao ar em entrevista à Globo News na quarta-feira (17/4): “Não vou mexer com a Zona Franca, está na constituição. Agora, se todos os impostos caíssem para zero? Eu não mexi na Zona Franca de Manaus. [...] Eu não economizei 25 bilhões, eu simplifiquei. Quer dizer agora que o Brasil não pode ficar mais eficiente? [...] Então quer dizer que eu tenho que deixar o Brasil bem ferrado, bem desarrumado, porque, senão, não tem vantagens para Manaus?”.

Quer saber mais?

Entenda a polêmica entre Paulo Guedes e a Zona Franca de Manaus

É preciso discutir a ZFM com bases sólidas, diz Prefeito de Manaus

Serafim Corrêa emite nota de repúdio ao ministro

Palavras irresponsáveis diz Omar para fala de Paulo Guedes sobre ZFM